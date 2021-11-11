林鄭月娥打第三針新冠疫苗 三針都是科興

香港11日開始為60歲以上、免疫力較弱等高風險人士接種第三針新冠疫苗。而11日早上，香港特首林鄭月娥赴北角渣華道體育館的疫苗接種中心，接種第三針科興疫苗，以行動表達港府政策。

據港媒香港電台報導，香港公務員事務局長聶德權和食物及衞生局長陳肇始均有到場。聶德權被問及第三劑要選擇注射哪一款疫苗，他稱，這是個人意願，港民可以按個別情況考慮。就他個人而言，由於首兩劑都是注射科興，他對滅活疫苗較為喜歡，所以第三針都選擇科興。

聶德權也稱，會看首日接種情況，如果情況可以，會盡早開放給已接種兩劑科興疫苗、而第二劑已滿6個月的人士，接種第三針。接種第三針有多個途徑，有預約的、也有即日安排，11日上午有不少來接種第三針的人士，都是接種計畫一開始已打針的港民，暫時運作順暢。

香港近期與中國大陸商討兩地通關，令港府更加注重疫苗施打率與防疫狀況。

香港政府顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇近日表示，港府可以比照以色列的做法，要有本地的「疫苗護照」，若港民沒有接種疫苗不得上班、上學，或進入公共場所。