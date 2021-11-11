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中共六中全會習近平地位獲提升 大陸學者估做到21大
中共十九屆六中全會通過第三份歷史決議，中共總書記習近平的地位獲得提升。大陸獨立政治學者陳道銀預估，當中共的政治路線確定後，領導人的任期將工作10年，習近平起碼做到二十一大。明年二十大不會看到接班人的痕跡，到二十一大才浮現接班人。
據港媒香港電台報導，陳道銀指出，根據六中全會會議公報，習近平的部分占最多，共有四段；毛澤東部分占兩段；鄧小平、江澤民和胡錦濤則各占一段，並以「這個時期形成中國特色社會主義理論體系」另寫一段，值得關注二十大會否修改黨章，將「鄧、江、胡」三人名字隱去。
陳道銀也說，如果黨章作出修改，顯示習近平在黨内地位已經超越鄧小平、比肩毛澤東。若分析公報最後一段，只顯示習近平的名字，反映在第二個百年奮鬥目標之中，將只以習近平的思想作指導，影響中國今後至少十年的發展，以及中國與世界的關係。
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