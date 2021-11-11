中共六中提一中與九二共識 陸委會：不被台灣人認同

中共十九屆六中全會11日閉幕。根據公報，在涉台部分提及，要堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決反對「台獨」分裂行徑，堅決反對外部勢力干涉，牢牢把握兩岸關係主導權和主動權。陸委會11日晚間回應，這是重申「反獨促統」舊調，及不被台灣人民認同的政治主張。

據新華社報導，中共十九屆六中全會正式通過黨史上第三份歷史決議，即「中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議」；以及「關於召開黨的第廿次全國代表大會的決議」，確定中共廿大將於2022年下半年在北京召開。

根據公報內容，習近平的地位大幅提升。且公報未提及包含文化大革命、六四等爭議事件。

陸委會今日以書面回應稱，這次六中全會為中國共產黨內部政治議程及事務，公報內容延續該黨百年史觀論述、宣揚制度優勢成就，卻未反思過去執政錯誤。

陸委會也批評，會議刻意宣傳突出其領導人權威，實為明年「二十大」延任鋪排正當性。我方認為，中共決策強勢且高度集中，權力轉移機制愈加封閉且不可測；在全球局勢複雜變化當下，勢將對內部社會及台海區域情勢穩定造成挑戰，本會將持續關注相關動向發展，並妥適應處。

陸委會最後指出，對於中共慣常藉內部重要會議，重申其「反獨促統」舊調、及不被台灣人民認同的政治主張，我方再次聲明，台灣反對且無懼北京當局恫嚇，堅定捍衛國家主權與民主自由，絕不會接受其設定的政治框架及未來發展路徑。