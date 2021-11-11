郭位、史維宣布不再續任 香港結束台灣人任大學校長歷史

香港城市大學證實，現任校長郭位任期完結後，不再續任；兩天前香港科技大學校長史維也宣布明年到期卸任。至此，香港將不再有被稱為台灣人的大學校長。

香港城市大學周四說，校長郭位任期完結後不再續任。大學已根據校董會指示，成立遴選委員會，進行國際招聘，物色下一任校長。

城大副校長李國安以校方發言人身分說，郭位早前已決定，在第三任任期2023年5月完結後，卸任校長一職。被問及郭位不續約的原因，以及是否受壓，李國安未有作出回應。

郭位在台北出生，1980年在美國堪薩斯州立大學取得博士學位，成為美國公民，目前是國際知名電子系統與核能可靠度研究專家，有美國、台灣、中國大陸三地院士頭銜。他2008年出任香港城市大學校長，是香港歷來在任最長的校長。

香港科技大學校長史維，據報已向科大校董會請辭，明年10月19日卸任。史維本月9日致信科大師生，宣布不再續任，說他在科大任職逾十一年，有幸能以科大為家。由於創校團隊及前人奠定堅實基石，加上各同仁及支持者努力不懈，學校的學術水平、開放思維，及大學聲望得以持續蓬勃發展。

史維生於新竹市，他在國立清華大學取得動力機械工程學士後，在美國密西根大學取得航天工程學碩士及博士學位。作為知名航天科技專家，史維是美國航天及宇航學會及美國機械工程師學會院士，曾多次獲獎。他2010年加入香港科大任副首席副校長，2018年出任科大第四任校長。