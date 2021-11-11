快訊

李應元一生從政生涯精彩 雲林老家各界深感惋惜

五權變三權！柯建銘：民進黨團修憲版本明確定

聽新聞
test
0:00 / 0:00

郭位、史維宣布不再續任 香港結束台灣人任大學校長歷史

聯合報 / 香港特派員李春╱香港即時報導
香港城市大學校長郭位。 （聯合報系資料照片）
香港城市大學校長郭位。 （聯合報系資料照片）

香港城市大學證實，現任校長郭位任期完結後，不再續任；兩天前香港科技大學校長史維也宣布明年到期卸任。至此，香港將不再有被稱為台灣人的大學校長。

香港城市大學周四說，校長郭位任期完結後不再續任。大學已根據校董會指示，成立遴選委員會，進行國際招聘，物色下一任校長。

城大副校長李國安以校方發言人身分說，郭位早前已決定，在第三任任期2023年5月完結後，卸任校長一職。被問及郭位不續約的原因，以及是否受壓，李國安未有作出回應。

郭位在台北出生，1980年在美國堪薩斯州立大學取得博士學位，成為美國公民，目前是國際知名電子系統與核能可靠度研究專家，有美國、台灣、中國大陸三地院士頭銜。他2008年出任香港城市大學校長，是香港歷來在任最長的校長。

香港科技大學校長史維，據報已向科大校董會請辭，明年10月19日卸任。史維本月9日致信科大師生，宣布不再續任，說他在科大任職逾十一年，有幸能以科大為家。由於創校團隊及前人奠定堅實基石，加上各同仁及支持者努力不懈，學校的學術水平、開放思維，及大學聲望得以持續蓬勃發展。

史維生於新竹市，他在國立清華大學取得動力機械工程學士後，在美國密西根大學取得航天工程學碩士及博士學位。作為知名航天科技專家，史維是美國航天及宇航學會及美國機械工程師學會院士，曾多次獲獎。他2010年加入香港科大任副首席副校長，2018年出任科大第四任校長。

香港城市大學 美國公民 史維 郭位 香港科技大學

延伸閱讀

美國參眾員參訪團離台前往杜拜

美國參眾員參訪團抵達桃園機場 準備離境

香港北角天后廟道野豬出沒 撲咬輔警傷口見骨

確診機師香港社區任行 港區人代田北辰料影響通關

相關新聞

中共六中閉幕 學者：習近平彰顯其時代來臨

中共19屆六中全會今天閉幕並發布公報。學者指出，六中全會通過的第3份歷史決議鋪陳習近平長期執政的核心地位，描繪未來，彰顯...

中共六中提一中與九二共識 陸委會：不被台灣人認同

中共十九屆六中全會11日閉幕。根據公報，在涉台部分提及，要堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決反對「台獨」分裂行徑，堅決...

郭位、史維宣布不再續任 香港結束台灣人任大學校長歷史

香港城市大學證實，現任校長郭位任期完結後，不再續任；兩天前香港科技大學校長史維也宣布明年到期卸任。至此，香港將不再有被稱...

中共六中全會通過歷史決議 習近平地位定調提高

中共19屆六中全會今天下午閉幕，正式通過黨史上第3份歷史決議。根據會議公報，總書記習近平地位大幅提高，成就定調為「中華民...

喊港獨口號 「第二代美國隊長」馬俊文被判5年9個月

香港今天再有「反送中」運動支持者違反國安法罪名成立，因而被判入獄。他是人稱「第二代美國隊長」的馬俊文

大陸台企聯：建議隔離期為三天 延長兩年不入境除籍

針對大陸台商春節返台問題，大陸全國台企聯11日發出新聞稿表示，希望政府盡可能為返台鄉親提供便利，建議大幅縮短隔離時間為3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。