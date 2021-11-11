德國之聲專訪／中共集體獨裁 變成習近平個人獨裁

德國之聲：這是中國歷史上第三次出現歷史決議，但是與前兩次的歷史決議比起來，您認為這次決議最大的不同之處為何？

滕彪：歷史決議這種形式在中國共產黨的歷史上起到非常重要與特殊的作用。像關於毛澤東時代的歷史決議，等於是中共對重大的歷史事件進行定調。這個一經過定調，基本上沒辦法再被改變。這次的歷史決議肯定要把習近平的歷史地位確定下來，這樣他在黨內與中國國內的政治地位就被完全正式確定下來，沒有人可以撼動。

這會令他的個人崇拜達到一個更高的高度。關於毛澤東的歷史決議，是在他去世後才開會決定。這次卻是在習近平權力到達巔峰時，來進一步確立他的歷史定位。而且從年齡來看，他也才68歲，所以他可能還可以繼續執掌權力很多年。所以在這一點上，他對共產黨今後的走向與中國的政治安排是非常大的，與前兩份歷史決議是不一樣的。

德國之聲：在1981年的歷史決議中，中國政府有對文革做出一些評論，但您認為在這份歷史決議中，還會像鄧小平時代去檢討過去發生的一些具有爭議性的事件或議題嗎？

滕彪：接下來的第三份歷史決議從整個調子上來看應該是完全反動，它會把中共的歷史分成三個階段。第一個階段是毛澤東，接著是鄧小平丶江澤民與胡錦濤，然後就是習近平來主導第三階段。所以就是完全為中共的歷史提供正當性，它不會說去吸取歷史教訓。

關於習近平掌權後這9年來的倒行逆施丶個人崇拜與人權侵犯，包含六四丶迫害法輪功與西藏丶新疆與香港這些議題中的作法，都不會提到。它將完全為中共的作法提供背書，且不會有對這些問題的任何反思。

德國之聲：中國官媒在過去一周非常大篇幅地去正面報導習近平以及他的定位。透過這種論述，外界該如何解讀習近平在未來中國政治會扮演的角色？

滕彪：習近平的絕對權威在幾年前就早已樹立起來，他在2018年3月份修改憲法，廢除國家主席任期限制，而在那之前，這個絕對權威就已經確定下來，這次不過是進一步再鞏固。這種個人集權已經改變過去從鄧小平丶江澤民到胡錦濤這幾十年的發展趨勢與方向，中共過去的集體獨裁已經被習近平變成一種個人獨裁。這種趨勢會在這個歷史決議中得到加強，今後不太可能有任何人或派系可以有能力挑戰習近平。

德國之聲：那在這樣個人獨裁為主的氛圍下，公民社會的運作空間是否會更加緊縮？

滕彪：從2014年開始，中國國內公民社會的空間就在迅速萎縮，國內人權捍衛者與異議人士的處境是越來越艱難，這個與習近平他的個人獨裁與全面極權都是連在一起的。今後這個個人集權的趨勢很難受到挑戰，相應的國內人權狀況與公民社會受到打壓的態勢也看不到希望或進步的可能性。

德國之聲：近年來，習近平多次公開反對「歷史虛無主義」，而這次也試圖透過第三份歷史決議來替未來的政治定調。在他嚴加管控歷史定義的情況下，未來中國是否無法再有任何歷史表述的空間？

滕彪：中共對歷史的表述一直都是為其政治服務，他們相信奧威爾所說的「誰掌握歷史，誰就掌握未來」，所以他們也不斷竄改歷史或掩蓋一些歷史。今後對於歷史表述的空間會越來越少。曾經在江澤民與胡錦濤時代，雖然也是有言論控制與審查，但言論的空間，例如探索歷史真相的空間還是有的。

今後這種空間幾乎就不存在了，一些與共產黨官方表述不同的歷史真相或民間版本的歷史基本上會被強制清除。

德國之聲：部分學者認為，習近平會運用這次的決議把「共同富裕」的概念列為未來中國政府的政策主軸。您如何看待「共同富裕」在中國未來的政策中所扮演的角色？

滕彪：中共會在經濟領域發動這些政治運動，強迫有錢人來捐款或採取措施來扶貧，然後對那些不聽話丶在民間有影響力或是派系上不可靠的企業家施加更大的壓力。有些人已經被判了重刑，包含任志強與孫大午，那接下來會有更多的類似案件，那些親民間的企業家或不同派系的富豪都可能受到打壓。

掃黑除惡鬥爭就是其中一個打壓有錢人的方式，同時也是一個政治鬥爭的工具。一方面共同富裕聽起來非常好聽，大部分的老百姓會認為共同富裕是好事，也會支持這個政策，這會增加習近平的權威。

但事實上，習近平根本不是想要真正共同富裕，而是為了政治鬥爭，他的方法也不可能解決中國巨大的貧富差距。在現行體制下，這些問題是解決不了的。共產黨也沒有要解決這些巨大貧富差距的意願，因為超級富豪大多數都是與黨政高官有關系的人，所以習近平不可能打壓所有的特權家族，他的共同富裕是政治鬥爭的方式，也是籠絡人心的方式，但解決不了貧富差距的問題。

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