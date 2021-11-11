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北京公布本土7染疫詳情 海淀一家5口全確診

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
北京市疾控中心副主任龐星火通報疫情。（取自北京日報）
北京市疾控中心副主任龐星火通報疫情。（取自北京日報）

中共十九屆六中全會將於今日閉幕，首都北京市的疫情就拉響警報。據北京市疾控中心11日下午通報，11月10日23時至11日11時，北京新增6例本土新冠確診病例、1例本土無症狀感染者。其中，海淀區有中國石油員工1家5口全部染疫，北京市府發言人徐和建在發布會上強調，對於新增聚集性疫情，要快查嚴控，確保不漏一人。

據北京市疾控中心副主任龐星火通報，10日晚間，北京市新增的2例本土確診病例，第1例為吉林省通報確診病例的密切接觸者，是中國石油旗下崑崙工程員工，第2例為中國石油天然氣股份有限公司大連石化分公司員工，10月28日就抵達北京開會，一直到11月4日出現症狀後，10日核酸檢測呈陽性並確診。

至於11日清晨通報確診的病例3，同樣為中國石油旗下，中國石油潤滑油公司（太陽宮）員工，居住於海淀區，5日曾出現發熱症狀，10日接受核酸檢測確診，接著後續3名本土確診病例，以及1例無症狀感染者，皆為病例3的同住家人。

龐星火還說明，由於病例1、2診斷確診時間為10日23時45分，超過大陸中央統計時間，因此沒有計入大陸國家衛健委11日晨通報10日全大陸新增的47例本土確診者中。

對於此輪疫情來勢洶洶，北京市政府發言人徐和建表示，對於新增聚集性疫情，要快查嚴控，調配流調力量，對病例及感染者活動所涉及的風險點位嚴格封控篩查，不放過任何一個線索，第一時間鎖定密接者次密接者，確保不漏一人。

至於集團內現累計已有4名員工核酸檢測呈陽性的中國石油公司，現已在中石油大廈啟動應急預案，排查重點人員，並展開129個點位的環境採樣，同時對中石油大廈辦公區域和旗下潤滑油公司等辦公場所全面封控。

在此之前，位於北京市中心的東直門醫院、東直門北京來福士商場，11日均宣布因場所涉確診者或密切接觸者，將相關區域暫時關閉。北京市朝陽區也通報，將勝利飯店、塔里木酒店會議樓、中油崑崙大廈等劃為管控區域。

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