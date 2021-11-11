中美攜手因應氣候變遷 陸稱：兩國合作可辦成許多大事

因應全球氣候變遷成為中美關係破冰的突破口。中國大陸和美國10日在聯合國氣候變化格拉斯哥大會期間發布「中美關於在21世紀20年代強化氣候行動的格拉斯哥聯合宣言」。大陸氣候變化事務特使解振華表示，這份聯合宣言的發表再次表明中美合作是唯一正確的選擇，中美合作可以辦成許多有利於兩國和世界的大事。

在中美於聯合國格拉斯哥氣候變化大會意外達成前述這份「聯合宣言」後，雙方各自召開記者會對外說明。據中新社報導，解振華表示，今年以來，中美雙方按照兩國元首通話的精神和指示，雙方就氣候變化問題舉行了近30場視訊會談，並在上海和天津舉行了兩次面對面的會議、在倫敦和格拉斯哥舉行了面對面的會談。

解振華說，經過中美雙方共同努力，於當地時間10日下午達成「中美關於在21世紀20年代強化氣候行動的格拉斯哥聯合宣言」。聯合宣言在今年4月中美應對氣候危機聯合聲明的基礎上，以及9月天津會談所取得的的進展基礎上，進一步提出了中美雙方開展國內行動、促進雙邊合作、推進多邊進程的具體舉措。

「氣候變化是全人類面臨的共同挑戰，關乎子孫後代的福祉。當前，氣候變化問題日趨嚴峻緊迫，已經從未來的挑戰變成正在發生的危機。」解振華強調，在氣候變化領域，中美雙方共識大於分歧，具有廣泛的合作潛力。

他表示，離格拉斯哥大會結束還有兩天，希望這份聯合宣言能够為大會成功作出中美貢獻。中國大陸也願意與美方繼續按照兩國元首通話精神，加強氣候變化領域的對話與合作，落實好今年上海聯合聲明和本份聯合宣言，推動中美氣候變化對話合作「走實、走深」，為改善雙邊關係作出貢獻，為多邊進程注入正能量。

解振華稱，「這次聯合宣言的發表，再次表明中美合作是唯一正確的選擇，中美合作可以辦成許多有利於兩國和世界的大事。」

他指出，中美作為兩個大國，承擔了特殊的國際責任和義務，中美應該展現大格局、大擔當，應當順應世界潮流，挖掘更多合作潛力，為促進世界和平與發展作出歷史性的貢獻。「我們應該一起攜起手來，共同應對氣候變化對全人類的挑戰，通過我們的合作，更好地造福兩國人民和世界各國人民，保護我們的地球。」