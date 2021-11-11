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港封海關近2年 專家建議學以色列推疫苗通行

中央社 / 香港11日電

香港因為防疫基本上封閉海關近兩年，有醫學專家認為，香港是國際城市，這對香港帶來很大問題；相關專家建議當局學習以色列及新加坡一些防疫措施，但關鍵是市民接種疫苗。

在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響下，香港海關基本上關閉了與海外及中國大陸的往來，只保留有限度開放。

官方香港電台今天報導，港府專家顧問、香港大學微生物學系講座教授袁國勇在電台節目上說，香港是國際城市，邊境有限度互通，對香港來說有好大問題。

他說，各種防疫措施只是短期做法，長遠來說，要做到真正防疫，還是要市民接種疫苗，如果不接種疫苗，香港不可能開放邊境，對市民會有很多限制。

他建議當局學習以色列，在市民廣泛接種了疫苗之後，推行疫苗通行證措施，規定市民無論是上班、上學或到餐廳等，都要出示證明已接種疫苗的通行證，否則就要出示核酸檢測陰性證明，以及不能在公共場所除下口罩等。

他說，以色列在採取疫苗通行證措施後，加上當地民眾接種了第3針疫苗，確診數由每天1萬例下降到1000例。

他也建議當局學習新加坡，對於那些不願接種疫苗、卻並無清楚解釋原因的人，一旦感染COVID-19，住院費自付。

對於市民擔心接種疫苗會有不良反應，袁國勇說，全球已有超過10億人接種了疫苗，每1000萬人可能只有1至2人的死因與疫苗有關。

他說，事實上，每天都有老人離世，原因與疫苗基本上完全無關。

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