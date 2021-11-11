解放軍新型無人機「無偵-7」 全面投入實戰化訓練

11月11日中共「空軍建軍節」當天，《解放軍報》於頭版報導稱，作為解放軍空軍構建無人作戰體系的重要裝備—「無偵-7」高空無人偵察機已全面投入實戰化訓練。

「無偵-7」是中國大陸自主研製生產的高空無人偵察機，主要執行邊境偵察、領海巡邏等任務。在今年9月底於廣東珠海舉行的第13屆中國航展上，「無偵-7」首次公開亮相。

《解放軍報》表示，在近日開展的一次多機型演練中，「無偵-7」按照命令起飛後，充分發揮自身高空長航時等能力優勢，迅速規劃偵察陣位，設置偵察航向，綜合戰場態勢快速捕獲目標蹤跡。

隨後，無偵-7將獲取的各類信息上傳至指揮所，為空中待戰機群展開突防突擊提供有力支撐。

報導指出，「無偵-7」作為中共空軍新型無人作戰裝備，深度融入實戰化訓練體系，展現解放軍空軍在運用先進作戰手段、加快提升體系作戰能力方面取得明顯進展。

《解放軍報》表示，在今年第13屆中國航展上首次亮相的殲-16D飛機，也已經投入實戰化訓練，支撐中共空軍作戰範圍拓展和戰略轉型建設。

報導稱，近年來，殲-20、運-20、空警-500、紅-9B等一大批大陸新型國產主戰裝備投入實戰化訓練，解放軍空軍戰略預警、空中打擊、防空反導、信息對抗、空降作戰、戰略投送和綜合保障等能力不斷提升，已歷史性地跨入戰略空軍門檻，「向全面建成世界一流空軍目標加速奮飛」。