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陸稱台參加APEC須符合「一中原則」 外交部嚴正抗議

聯合報 / 記者張加／即時報導
今年的APEC「經濟領袖會議」將於12日舉行，蔡英文總統（中）月初宣布，由台積電創辦人張忠謀（左）任領袖代表。圖／總統府
今年的APEC「經濟領袖會議」將於12日舉行，蔡英文總統（中）月初宣布，由台積電創辦人張忠謀（左）任領袖代表。圖／總統府

針對中方稱台灣派員參加APEC相關活動須符合「一個中國原則」，我外交部嚴正抗議，也要求中國停止不當的政治操作，並呼籲國際友人，對中方這種操作予以唾棄。

亞太經濟合作會議（APEC）將於11月12日舉行線上峰會，總統蔡英文已宣布由台積電創辦人張忠謀擔任領袖會議代表。中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮10日稱，「中國台灣地區派有關人員參加APEC相關活動，須符合一個中國原則和APEC諒解備忘錄的有關規定。」

我外交部今早發布新聞稿指出，台灣自1991年加入「亞太經濟合作」（APEC）以來，一直以正式會員身分獨立參與此經貿論壇，我方與所有會員體享有同等地位，也負有相同義務；在我國加入APEC的諒解備忘錄中，根本沒有所謂「一個中國原則」。

外交部表示，中國扭曲歷史事實，企圖在APEC的經貿平台要求接受「一個中國原則」的做法，就是在國際上公然造假與說謊；對於中方在國際場域公然造假、說謊，企圖營造台灣隸屬中國的假象，我方嚴正拒絕，強烈抗議，並呼籲國際友人予以唾棄。

外交部並說，APEC是一個重視經濟合作及會員體自由交換意見的重要經濟論壇，我國30年來在APEC的務實參與及專業貢獻深獲各會員的肯定與支持，今年也循例積極與會。

「中國的造假表述，已經嚴重破壞APEC共識與精神，我方嚴正抗議，也要求中國停止不當的政治操作，勿再干擾台灣平等單獨參與APEC相關會議。」外交部表示，我方也呼籲國際友人，對中國這種操作予以唾棄。

外交部重申，台灣絕非中華人民共和國的一部分，雙方互不隸屬，中華人民共和國從沒有一天統治過台灣，無權在國際上或其他任何場合代表台灣人民，只有台灣的民選政府，才有權代表台灣2350萬人民。

APEC

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