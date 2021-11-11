國台辦：為兩岸青年交流搭橋

兩岸近來有多項交流與參展活動，大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨天在例行新聞發佈會上表示，大陸將一如既往為兩岸青年朋友交流交往搭建橋梁，為台灣青年來大陸追夢築夢圓夢提供機遇和舞台。

新華社報導，朱鳳蓮表示，10月28日至11月1日，第九屆海峽青年節以線上線下結合、多點多地聯動方式，在北京、上海、成都、台北、台中等20多個城市舉辦。本屆海青節以「合作 · 發展 · 未來」為主題，22家台灣青年社團和民間團體、53所台灣高校及31所大陸高校參與相關交流活動。第九屆海峽青年節的成功舉辦，充分反映了兩岸青年希望加強交流交往的迫切願望，展現了兩岸融合發展的青春力量。

她說，本屆海青節向台灣青年發佈了1232個平均年薪15萬元的就業崗位，推出1000餘套公共租賃住房，發佈10個鄉建鄉創項目。許多因為疫情無法親臨現場的台灣青年通過媒體報道和網絡平台了解信息、參與互動。

朱鳳蓮還提到，第二十屆中國（蘇州）電子信息博覽會於11月18日至20日舉行。本屆電博會由國務院台辦、江蘇省人民政府主辦，兩岸企業家峰會支持，江蘇省台辦、工業和信息化廳、商務廳及蘇州市人民政府承辦，主題為「數字製造 · 智享未來」，展館面積超2萬平方米，設置電子智能製造，光電、半導體及印製電路板設備，新一代信息技術應用，電動汽車供應鏈，智慧安防等五大專業展區，並打造「兩岸融合發展」「滬蘇同城」「智改數轉」「智能駕駛」四大主題特色展區。

她說，報名參展企業300多家，其中台資企業超過50%。展會期間將舉辦開幕式、主旨論壇、專業論壇等系列活動，兩岸企業同場互動交流，將進一步推動兩岸電子信息產業融合發展。

朱鳳蓮表示，2002年以來，電博會已舉辦19屆，成為海峽兩岸IT產業界規模最大、參展企業最多、產業配套最全的知名展會之一，累計服務企業12000多家。