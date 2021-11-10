快訊

前總統府秘書長廖了以女婿詐欺曹興誠 200萬交保

陸對台軍演、設台獨名單 陸委會：政治勒索台灣

聯合報 / 記者呂佳蓉／台北即時報導
陸委會發言人邱垂正。圖／取自本報系資料庫
陸委會發言人邱垂正。圖／取自本報系資料庫

近期兩岸關係詭譎，共軍昨日開始組織兵力在台海方向進行聯合戰備警巡，並直指是針對有關國家與台獨；今日大陸國台辦記者會上，陸方設置「台獨名單」成為焦點話題。陸委會今日對此表示，大陸拒絕和平對話，政治勒索台灣，我方表達嚴正抗議。

陸委會今日表示，中華民國台灣是主權國家與民主自由社會，有權決定國家前途發展及深化與各國合作；中共當局惡意挑釁作為，完全錯誤及非法無效，台灣人民絕不會屈服妥協。

陸委會並指，製造台海緊張及阻礙兩岸正常交流的主要根源是北京當局，「他們拒絕和平對話、不斷政治勒索台灣，企圖操作武力威脅、法律制裁、外交阻撓及分化滲透等複合式施壓手段，強迫我接受矮化的地位，更妄想其『一國兩制』台灣的發展路徑，完全是混淆視聽的空話悖論與統戰謊言，台灣2300萬人民絕不會接受中共專制政權的政治主張。」

陸委會指出，我政府將針對中共對台惡意舉措等事態發展，研議適時採取必要反制與防範作為，以確保國家安全與民眾權益。呼籲對岸唯有認清國際現勢及兩岸關係事實，反思其對台政策困境與矛盾，雙方分歧或有望化解，一再誤判情勢、製造事端，終究只會適得其反。

陸委會 中共 台獨

延伸閱讀

清大案延燒 陸委會：正查「清華海峽研究院」有無違法

美國會議員搭軍機訪台 北京：已向美提嚴正交涉

被列台獨清單感光榮？ 朱鳳蓮：跳得越高，摔得越重！

懲戒「台獨頑固份子」 國台辦：有利兩岸正常經貿往來

相關新聞

達賴喇嘛考量兩岸關係寧不訪台 無計畫見習近平

西藏精神領袖達賴喇嘛今天在線上記者會中被問到是否造訪台灣，他說，由於台灣與中國的關係「相當微妙」，他寧可待在印度；他並表...

拜習會下周登場？ 中國外交部：密切溝通會晤安排

外媒路透、彭博報導美國總統拜登和中國國家主席習近平，預定最快下周舉行一次視訊會議。對此，中國外交部發言人汪文斌10日回應...

美國會議員搭軍機訪台 北京：已向美提嚴正交涉

美國聯邦眾議員9日晚間搭軍機訪台，解放軍東部戰區隨即就公布，在台海進行聯合戰備警巡。大陸外交部發言人汪文斌10日對此表示...

美中元首會議前先同框拜登 習近平將視訊出席APEC

亞太經濟合作會議（APEC）將於11月12日舉行線上峰會，大陸外交部發言人華春瑩10日宣布，大陸國家主席習近平將於11月...

大陸暖友提兩岸開打「到我們這把妳藏好」 胡采蘋：我去了死比較快

日前陸媒盛傳台灣民眾囤物資進入備戰狀態，隨後大陸坊間謠傳解放軍將「攻台」，搶物資現象反而在對岸真實上演。有少數台灣人被中國大陸朋友問及「是否要開戰？」...

終結西方化歷史標識 新華社：六中將端2035「中國模式」

中共十九屆六中全會將於11日閉幕，料通過「中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議」，官媒連日來發出長文凸顯習近...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。