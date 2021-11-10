陸對台軍演、設台獨名單 陸委會：政治勒索台灣

近期兩岸關係詭譎，共軍昨日開始組織兵力在台海方向進行聯合戰備警巡，並直指是針對有關國家與台獨；今日大陸國台辦記者會上，陸方設置「台獨名單」成為焦點話題。陸委會今日對此表示，大陸拒絕和平對話，政治勒索台灣，我方表達嚴正抗議。

陸委會今日表示，中華民國台灣是主權國家與民主自由社會，有權決定國家前途發展及深化與各國合作；中共當局惡意挑釁作為，完全錯誤及非法無效，台灣人民絕不會屈服妥協。

陸委會並指，製造台海緊張及阻礙兩岸正常交流的主要根源是北京當局，「他們拒絕和平對話、不斷政治勒索台灣，企圖操作武力威脅、法律制裁、外交阻撓及分化滲透等複合式施壓手段，強迫我接受矮化的地位，更妄想其『一國兩制』台灣的發展路徑，完全是混淆視聽的空話悖論與統戰謊言，台灣2300萬人民絕不會接受中共專制政權的政治主張。」

陸委會指出，我政府將針對中共對台惡意舉措等事態發展，研議適時採取必要反制與防範作為，以確保國家安全與民眾權益。呼籲對岸唯有認清國際現勢及兩岸關係事實，反思其對台政策困境與矛盾，雙方分歧或有望化解，一再誤判情勢、製造事端，終究只會適得其反。