拜習會下周登場？ 中國外交部：密切溝通會晤安排

外媒路透、彭博報導美國總統拜登和中國國家主席習近平，預定最快下周舉行一次視訊會議。對此，中國外交部發言人汪文斌10日回應，「目前中美雙方正就元首會晤有關具體安排保持密切溝通。」並未透露具體時間。

據彭博引述知情人士表示，拜習會的確切日期仍在協商中，峰會不會涉及美國駐成都領事館和中國駐休斯敦領事館，是否重新開放的問題。在此之前，拜登和習近平已通過兩次電話，但美國已表示，對於中方態度有欠積極感到失望。

對於拜習會，汪文斌表示，今年以來，習近平主席兩次應約和拜登總統通電話，兩國元首同意繼續通過多種方式保持經常性聯繫。「目前中美雙方正就元首會晤有關具體安排保持密切溝通。」

為應對近日舉行的中共第十九屆六中全會，為連任之路布局，和中國大陸執行新冠肺炎疫情清零政策，習近平已經長達21個月沒有出訪，包括最近在羅馬舉行的20國集團領導人會議，都是透過視訊發表談話。