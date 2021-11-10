大陸暖友提兩岸開打「到我們這把妳藏好」 胡采蘋：我去了死比較快

日前陸媒盛傳台灣民眾囤物資進入備戰狀態，隨後大陸坊間謠傳解放軍將「攻台」，搶物資現象反而在對岸真實上演。有少數台灣人被中國大陸朋友問及「是否要開戰？」，財經專家胡采蘋也是其中之一，當被暖心建議「打起來妳到我們這邊來吧，我們把妳藏好」，她卻因一關鍵認為「我覺得去了死得比較快吧」。

胡采蘋今（10）日在臉書粉專「Emmy追劇時間」發文表示，陸續有4個大陸朋友在微信上問她「台灣還好吧？」，對方遍及北京、上海、杭州。「我整個一頭霧水，一會兒說台北夜間有械鬥（有嗎？），一會兒說真的要打仗了」，大陸朋友還建議「打起來你到我們這邊來吧，我們把你藏好」，不過，胡采蘋自認每天照三餐在罵習近平，「我覺得去了死得比較快吧」。

對比兩岸民眾心態，胡采蘋寫道，「好吧，只能說台灣真的是膽很大」，因為全球都在擔心台灣，連大陸民眾都開始擔心了，但她觀察「我看我身邊的人都沒在怕，吃喝玩樂個個排到三週後」。

網友紛紛說「我們這裡都看到中國假裝備戰」、「對岸媒體的編劇也很辛苦」、「大陸同事一直提醒我 2025習近平要打台灣」、「對岸覺得打仗的機率愈來愈高，美國也在緊張，反而台灣老神在在」，但也有人說「台北街頭械鬥在對岸真的很轟動！」、「傳播媒體的洗腦力量真的很可怕，但是我們的危機意識真的很薄弱」，還有人笑說「餐廳都訂到二月了，叫他們緩緩」、「嗯？不是正在排聖誕節嗎，跨年的民宿還都已經爆滿惹」、「大賣場每周末都是在打戰」。