壹傳媒張劍虹保釋被拒 港府點名「台灣蘋果新聞網」

為貫徹港版國安法，香港司法機關10日對兩宗案件進行處理，一是駁回壹傳媒前行政總裁張劍虹的保釋申請，理由是國安法生效後，「台灣蘋果新聞網」仍不斷出版報導指控港府；二是宣判國安法上路後，首宗暴動罪成，現年22歲的香港學生溫嘉霖，因前年港鐵旺角及太子站衝突，遭判囚40個月。

綜合港媒報導，張劍虹5日曾向香港高等法院申請保釋，現被駁回，香港法官李素蘭10日判詞表示，沒有充分理由相信張劍虹不會繼續危害國家安全。

香港律政司一方也在聆訊中表示，香港國安法生效後，「台灣蘋果新聞網」仍不斷出版報導，針對港府及香港警察作出「無事實根據的指控」，並認為張是壹傳媒旗下台灣子公司的董事，擁有相關影響力，且這些台灣子公司擁有港幣1.41億元資產，有勾結外國或境外勢力的風險。

香港律政司還稱，串謀者不必親自執行計劃，作為《蘋果日報》高層，張可以授權、指揮及監督別人刊出有關文章或訊息。

據了解，張劍虹與正在赤柱監獄服刑的壹傳媒創辦人黎智英、前《蘋果日報》副社長陳沛敏、總編輯羅偉光、執行總編輯林文宗、主筆馮偉光和楊清奇等7人，因涉嫌違反香港國安法，被港府控串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全等罪，目前仍被羈押。

另10日香港區域法院法官還宣布，2019年8月31日參與港鐵旺角及太子站衝突，現年22歲的溫嘉霖兩項暴動罪罪名成立，判處3年4個月監禁。

報導稱，溫嘉霖表律師呈上由被告本人、父母、師長所寫的求情信，指被告案發時只有19歲，遇到不公會挺身而出，當天或許是帶著這個心態，現在知道自己做了錯事，後來也休學，希望表達悔意。香港法官姚勳智最後考慮案情、被告的年齡及他主動認罪，兩項暴動罪各判囚32個月，其中八個月分期執行，總刑期為40個月。