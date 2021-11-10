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大陸國台辦：台獨挑釁一日不止 台海緊張一日難緩

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
9日，中共解放軍東部戰區組織兵力在台海方向進行聯合戰備警巡，稱「進一步檢驗提升多軍兵種聯合作戰能力」。圖為解放軍殲16機。（取自國防部網站）
9日，中共解放軍東部戰區組織兵力在台海方向進行聯合戰備警巡，稱「進一步檢驗提升多軍兵種聯合作戰能力」。圖為解放軍殲16機。（取自國防部網站）

美國參眾議員9日晚間訪台，解放軍東部戰區隨即於當晚公布在台海進行聯合戰備警巡，加之近期兩岸「武統」討論升高，大陸國台辦發言人朱鳳蓮10日表示，只要台獨挑釁一日不止，台海緊張一日難緩，並重申堅持「九二共識」，是兩岸關係和平發展的政治基礎。

對於我國防部表示，今年來解放軍機侵擾我西南空域超過700架次，朱鳳蓮回應稱，解放軍舉行相關演訓活動，是堅決捍衛國家主權和領土完整，是有力針對「台獨」分裂活動和外部勢力干涉，是從根本上維護中華民族整體利益和兩岸同胞切身利益。她還說，台獨挑釁一日不止，台海緊張一日難緩

朱鳳蓮表示，我們（大陸）願意以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但絕不為各種形式的「台獨」分裂活動留下任何空間。

至於當前兩岸「武統」討論升高，以及居民儲備物資爭議，朱鳳蓮說，台海緊張根源，是民進黨和台獨勢力販賣「兩國論」，勾連外部勢力不斷謀獨挑釁，希望更多的台灣同胞識破民進黨當局的政治私心，不要成為「台獨」分裂勢力的犧牲品，共同維護同胞切身利益，維護台海和平穩定。

前總統馬英九表示，現在台灣被視為世界上最危險的地方，朱鳳蓮指稱，2015年11月7日，兩岸領導人實現了1949年以來的首次會晤，為兩岸關係發展翻開了新篇章，開創了新空間。她重申，堅持「九二共識」，是兩岸關係和平發展的政治基礎，只有回歸「九二共識」，重建兩岸對話協商的政治基礎，台海和平才有保障，兩岸關係才能重回正軌並繼續向前發展。

台獨 台海 朱鳳蓮

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