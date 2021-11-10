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美國會議員訪台 國台辦：不要向台獨發出錯誤信號

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮。特派記者賴錦宏／攝影
中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮。特派記者賴錦宏／攝影

美國聯邦參眾議員9日晚間搭乘軍機，抵台訪問，是今年來第二次。中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮10日對此表示，堅決反對美國和「中國台灣地區」，進行任何形式的官方往來和軍事聯繫，並呼籲美方不要向「台獨」勢力發出錯誤信號，否則只會給台海和平穩定帶來進一步損害。

朱鳳蓮10日主持中國大陸國台辦例行記者會，對於中國大陸官媒提問，如何看待近期美台加強軍事聯繫、美聯邦參眾議員訪台，她重申，「我們敦促美國一些國會議員恪守一個中國原則和中美三個聯合公報有關規定。」

朱鳳蓮還表示，民進黨當局「倚美謀獨」注定失敗。她繼續說，「任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力！」

對於美國聯邦參眾議員訪台，美國國防部表示，搭乘美國軍機出訪，是國會代表團慣例，符合台灣關係法。外交部說明，相關行程由美國在台協會台北辦事處協調安排。總統府發言人張惇涵表示，基於台美互信及協調結果，並尊重訪賓意願，總統府沒有進一步說明。

美國在台協會 朱鳳蓮 總統府發言人

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