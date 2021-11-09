共軍高調公布東部戰區 在台海進行聯合戰備警巡

在美國參眾議員搭乘軍機訪問台灣之際，大陸東部戰區微信公眾號九日晚間高調發布，11月9日，共軍東部戰區組織兵力在台海方向進行聯合戰備警巡，「進一步檢驗提升多軍兵種聯合作戰能力」。

據中新網報導，共軍東部戰區新聞發言人施毅表示，「台灣是中國領土一部分，（東部）戰區部隊組織的此次軍事行動，是針對有關國家在台灣問題上嚴重錯誤言行和台獨分裂勢力活動所採取的，是維護國家主權的必要舉措。戰區部隊時刻保持高度戒備，將採取一切必要措施，堅決回擊一切危害中國核心利益、破壞台海和平穩定的挑釁行為，堅決捍衛國家主權和領土完整。」

稍早，大陸國防部新聞發言人譚克非就美國參眾議員搭乘軍機訪問台灣發表談話，表示堅決反對和強烈譴責。

譚克非表示，正告美方立即停止挑釁行徑，立即停止一切導致台海局勢緊張升級的破壞性行動，不向「台獨」分裂勢力釋放錯誤信號。警告民進黨當局不要誤判形勢、鋌而走險，否則只會把台灣帶入深重災難。