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美議員乘軍機訪台 陸國防部：美方應立即停止挑釁

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
大陸國防部發言人譚克非。（新浪微博照片）
大陸國防部發言人譚克非。（新浪微博照片）

9日晚間，傳出美國國會議員搭乘軍機訪台，大陸國防部對此迅速表態。大陸國防部發言人譚克非九日晚間對此表示，陸方堅決反對和強烈譴責，「正告美方立即停止挑釁行徑，立即停止一切導致台海局勢緊張升級的破壞性行動」。

據大陸國防部官方微信號，譚克非表示，11月9日，美國國會議員乘坐軍機訪台，中方對此堅決反對和強烈譴責。他稱，「台灣是中國領土神聖而不可分割的一部分，美方行動粗暴干涉中國內政，嚴重損害中國領土主權，嚴重威脅台海地區和平穩定。」

譚克非警告說，「我們正告美方立即停止挑釁行徑，立即停止一切導致台海局勢緊張升級的破壞性行動，不向台獨分裂勢力釋放錯誤信號。我們警告民進黨當局不要誤判形勢、鋌而走險，否則只會把台灣帶入深重災難。」

譚克非強調，「中國必須統一，也必然統一。任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。」他還稱，中共解放軍將保持高度戒備狀態，「採取一切必要措施，堅決粉碎任何外部勢力干涉和台獨分裂圖謀」。

台海 台獨 兩岸關係

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