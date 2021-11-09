習近平21個月未出訪 分析：確保六中全會不出差池

中共十九屆六中全會正在召開，這次全會要審議通過的中共第三個歷史決議，將奠定中共總書記習近平的歷史地位和繼續執政的歷史合法性，大陸時政評論家鄧聿文認為，習必須保證會議不能出任何一點差池，而這正是習連續缺席重要國際會議的原因之一。

據德國之聲報導，鄧聿文指，自2020年1月訪問緬甸後，外界注意到，習近平已21個月沒有外訪了，而同期西方國家領導人均已恢復了正常訪問。

他認為，出現這種極不尋常的現象必然要有極不尋常的理由來解釋，這個理由現在看來只能是中國奉行的極嚴格的疫情「清零」政策。以中國的醫療條件、公共衛生狀況和龐大的人口規模，假如也採取如美、印的防疫措施，不說日死2000，就算200，中國政府恐怕都擔負不起；這會引起全民不滿和恐慌，民眾會把它怪罪於體制，進而衝擊中共統治，一如武漢疫情初期。

然而，這和習近平不出訪有什麼關係？鄧聿文指，中國今年早期對外國進入中國的人員採取集中隔離14天的舉措，但自7月後變更為21天，有些地方據說要隔離一月才能恢復正常旅行。按這一規定，習和其他領導人如果出國訪問，回國後要隔離21天，雖然習可以通過視訊和命令的方式遙控領導，但一些要本人親自出席的場合和活動就沒法進行。此外，領導人出訪必然要帶領一個團隊，而他們中有人感染的機率就很大，即使無人感染，回來也要隔離21天，工作就基本癱瘓。

他認為，這些狀況習必須考慮到。「想想看，習會在六中全會上通過影片方式為出席會議的全體中央委員作報告嗎？其他領導人也不能缺席這個重要的會議。」

鄧聿文分析，除防疫限制的實質原因外，國內繁重的事務及外部環境的不友善也減少了習出訪的意願和興趣。今年兩會後尤其下半年以來，中國內部大事是一件連一件，有輿論把中國政府整頓資本、補教、演藝圈的行動，拉閘限電、恒大問題和提出共同富裕等稱做習正在發動一場新政，不管習的意圖何在，對這些事情的處理容不得分心，何況還有台灣問題。

而接下來有冬奧，習必須集中精力去做，倘若處理不妥，很可能埋下一個一個地雷，被黨內和社會的反習勢力所用，從而為二十大埋下隱患。

此外，外部環境不友善也讓習對外訪興趣大減。他表示，一方面，在華盛頓營造的抗中氛圍下，美國的盟友不方便此時邀請中國領導人訪問。另方面，習若出訪，總需要取得一些成果，如果什麼成果都沒有，出訪意義就不大，而要取得成果，特別是政治成果，當下也不容易，因為受邀國可能會考慮在美中對抗下不能表現出親近中國。

至於美中峰會，鄧聿文認為，若習拜同在國際場域出現，以目前態勢，拜登應該還會是主角，習的風頭蓋不過拜登。而且，兩人既然一同參會，免不了就要寒暄或舉行正式的美中首腦會議，但習現在不想與拜登見面，因為兩人會見如果不歡而散，兩國關係就沒有迴旋餘地。

他評估，有理由認為，在更多的民眾接種了疫苗，明年2月冬奧會及3月上中旬兩會後，中國會放棄「清零」做法，重開國門，屆時，習近平和中國其他領導人才會出訪。