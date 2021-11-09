取締越界陸船 邱太三籲兩岸增加協同執法

陸委會日前舉行第30次諮詢委員會議，主題為「中共今年以來透過海事立法及相關作為之觀察」，陸委會主委邱太三指，陸籍抽砂船於金馬澎海域盜砂行為，已嚴重影響我漁業資源及珍貴生態資源，建議執法機關持續加強取締越界陸船，並透過海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議機制，增加與陸方協同執法次數。

據陸委會發布，學者引言報告指，中共今年以來陸續修正施行海警法、海上交通安全法，此舉被視為海上擴張，威脅國際航道行為，已引起國際高度關注，美日菲及區域國家已提出抗議與不滿，並透過自由航行南海、台海的方式表達對爭議海域的立場，以聯合軍演，展示軍事力量。中共未來會繼續強化海洋事務相關立法作為，我方需採取彈性策略，並從國際機制層面進行合作，維持台海、南海的和平局勢。

部分委員指，隨著中共海警的武裝設備、海警船噸位加大且數量增多，居「第二海軍」角色，已對周邊國家造成壓力。因台海、南海、釣魚台海域均屬敏感海域，海巡署於海上執法，取締越界陸籍漁船、攔檢陸籍商船或查獲陸籍偷渡犯時，倘遇有中共海警船從中干涉，極易生執法衝突。

部分委員並表示，面對中共海警組織隸屬中央軍委會，加以近期中共相關海事立法業引起區域海域之緊張情勢，海巡署須完善現行海上執法相關法規內容與檢視執法正當性，及加強人員教育訓練，避免發生衝突。

另有部分委員認為，台美已於今年3月簽署「海巡工作小組瞭解備忘錄」，台美雙方的海巡部門可在搜救及漁業執法等議題密切交流，建立合作及分享資訊平臺，促進合作內容具體化，並在海域執法及海上搜救有實質的進展。

部分委員表示，除關注前開海域執法面向外，亦建議政府應跳脫既有法律框架，以環境保育與人道為出發點，維護台海之生態環境保育。

邱太三指出，陸籍抽砂船於金馬澎海域盜砂行為，已嚴重影響我漁業資源及珍貴生態資源，前有媒體報導保育類動物「神話之島」(黑嘴端鳳頭燕鷗)在馬祖「棄巢」，甚至留下未孵出蛋的情況，建議執法機關持續加強取締越界陸船，並透過海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議機制，增加與陸方協同執法次數，另提供陸方相關陸船違法事證，請其約束其所屬船舶及人員，以維護海洋生態資源。