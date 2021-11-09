記者在中國報導疫情被關押 民進黨團呼籲世界聲援

公民記者張展因前往大陸武漢市報導疫情被判刑，在獄中絕食抗議致身體虛弱，家人憂心活不過這冬天。美國國務院今天呼籲中國立即無條件釋放張展。民進黨立法院黨團指出，中共掩蓋疫情，讓黨控制訊息，媒體都要信黨，希望世界各國一同聲援，堅持在極權統治下自由報導的記者。

民進黨團副幹事長黃世杰說，保障新聞自由、保障知的權利是所有民主國家的價值，中共不是用這樣價值統治，反而掩蓋疫情，讓黨控制訊息 ，媒體都要信黨，公民記者成為整肅對象，民主國家立場都一樣，公民記者調查權利獲得完整保障，不能用違反人權，違法羈押、關押方式殘害生命，呼籲世界各國一同聲援在極權統治下仍堅持自由報導的記者。

黨團幹事長劉世芳說，從張展被關押的案例，可知道大陸沒言論自由，要聲援在大陸追求言論自由人權的人，尤其中共國家主席習近平被問到怎樣做好中國記者，回答說要有正確政治意象，這樣回答就代表無論軍民都要信黨，在全球言論自由議題上完全不及格 。