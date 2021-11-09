談海洋議題 王毅：不能作為推行單邊強權的工具

在美中於南海和印太海域持續角力的背景下，中國大陸國務委員兼外交部長王毅9日就「海洋議題」表態，強調要堅持多邊主義，共同維護海洋秩序，認為不能再把海洋作為在全球推行單邊強權的工具，並提出要共建海洋命運共同體、嚴格依法處理核汙水排放等破壞海洋的行徑。

中國南海研究院、中國-東南亞南海研究中心9日在海南三亞舉行「2021年海洋合作與治理論壇」，王毅在開幕式上透過視訊發表致詞。

王毅首先重申中共總書記習近平提出，要推動構建海洋命運共同體的理念，表示在疫情和變局交織下，人類不應被海洋分割成不同孤島和陣營，而應通過海洋更緊密團結起來。

王毅說，要堅持多邊主義，共同維護海洋秩序，更不能再把海洋作為在全球推行單邊強權的工具。他表示，中方反對某些國家出於維護海洋霸權的目的，在海上耀武揚威、拉幫結派，不斷侵犯其他國家的正當和合法權益，呼籲各國團截，共同高舉多邊主義旗幟。

王毅還說，幾千年來中國人透過海洋傳播友好，從未發動過侵略與擴張。重申在南海問題上，中國與東協國家致力全面有效落實《南海各方行為宣言》，推動「南海行為準則」磋商取得新進展，爭取把南海建設成和平之海、友誼之海、合作之海。

對於大陸當局近期高舉的綠色低碳大旗，王毅說，要堅持綠色發展，共同保護海洋環境，應有序開發利用海洋資源，攜手應對氣候變暖、海平面上升等全球性挑戰，嚴格依法處理核汙水排放等破壞海洋環境的行徑。