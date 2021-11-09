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王毅：任何人不要幻想讓中國向霸權低頭

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
中國國務委員兼外交部長王毅。歐新社
中國國務委員兼外交部長王毅。歐新社

中國大陸國務委員兼外交部長王毅9日在《人民日報》撰文表示，聯大2758號決議案讓一些勢力封鎖中國人民的政策徹底破產，製造「兩個中國」的圖謀徹底失敗，爾後50年來，中國國家面貌發生了翻天覆地的變化。他強調，如今中國將堅持走和平發展之路，「任何人不要幻想讓中國向強權彎腰、向霸權低頭」。

上月25日，中共總書記習近平在「中華人民共和國恢復聯合國合法席位50周年紀念會議」發表談話，時隔兩周後，王毅於中共黨媒上以「學習領會」習近平的重要講話為題，發表署名文章。

王毅首先指出，該紀念會議是在新冠肺炎疫情和百年變局疊加震盪的時代背景下，展開的一次重大外交活動，也是中國最高領導人首次出席「新中國恢復聯合國合法席位」紀念活動，具有重大和深遠意義。

王毅說，共產黨透過22年堅持不懈，帶領「中國人民」重新拿回在聯合國的一切合法權利，中華民族堂堂正正屹立於世界民族之林。一些勢力敵視、孤立和封鎖中國人民的政策徹底破產了，少數國家在聯合國製造「兩個中國」的圖謀徹底失敗了。

對於往後的50年，王毅細數，「中國國家面貌、中國人民面貌、中華民族面貌發生了翻天覆地的變化。」從一窮二白躍為世界第二大經濟體，開啟全面建設社會主義現代化國家新征程，創造經濟快速發展和社會長期穩定「兩大奇蹟」，推動構建人類命運共同體，提出2030碳達峰、2060碳中和目標，2021年對外提供20億劑以上疫苗，深化和聯合國的合作。

就未來發展，王毅重申，習提出「五個共同」重大主張，另聯合國屬於193個會員國，聯合國地位和作用需要193個會員國共同維護，國際規則也應當由193個會員國共同制定、共同遵守。他抨擊，少數勢力打著「正義」旗號行「霸權」之實、借「多邊」之名行「單邊」之實、搞小圈子、小集團的做法必須被抵制。

王毅說，中國將堅持走和平發展之路、堅持走改革開放之路、堅持走多邊主義之路，強調中方反對干涉內政和霸權強權，反對地緣爭奪和拉幫結夥，反對使用武力和單邊制裁。

王毅 聯合國 習近平

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