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港媒：中共新決議 對六四料維持「反革命暴亂」定性

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
1989年六四天安門事件，北京知識分子在廣場前懸掛標語。報系資料照
1989年六四天安門事件，北京知識分子在廣場前懸掛標語。報系資料照

攸關中共總書記習近平歷史定位的中共十九屆六中全會正在北京召開，港媒報導指，中共建黨百年之際，官方出版《中國共產黨簡史》，用了短短一頁描述「一九八九年政治風波」，維持「反革命暴亂」定性；六中全會通過的歷史決議，相信對六四事件仍維持「反革命暴亂」定性。

據香港星島日報，《中國共產黨簡史》寫道：一九八九年四月十五日，（前中共總書記）胡耀邦逝世，北京發生聚眾衝擊中南海新華門的嚴重事件。「四月二十六日，《人民日報》發表題為《必須旗幟鮮明地反對動亂》的社論，向全黨全國人民指出這場鬥爭的性質。但是，極少數別有用心的人仍煽動群眾佔據天安門廣場，繼續進行各種非法活動，最終發展成為一場反革命暴亂。」

又說：「在關係黨和國家生死存亡的關鍵時刻，中央政治局在鄧小平和其他老一輩革命家堅決有力的支持下，依靠人民，旗幟鮮明地反對動亂，於六月四日採取果斷措施，一舉平息了北京地區的反革命暴亂。北京和其他大中城市很快恢復正常秩序。這場鬥爭的勝利，捍衞了我國社會主義性質的國家政權，維護了社會正常秩序和人民根本利益。」

報導指，《簡史》也分析了這場政治風波的原因。從國際環境看，一些西方國家的政治勢力對社會主義國家長期實行「和平演變」，支持和扶植各種反共反社會主義活動。從國內環境看，在一段時間裡主持中央工作的領導人（指胡耀邦、趙紫陽）在推進改革開放、發展經濟的同時，未能使反對資產階級自由化方針得到認真的貫徹執行，資產階級自由化思潮不但沒有受到遏制，反而愈益發展以致氾濫。

中共 共產黨 六四

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