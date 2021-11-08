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中共六中全會召開 官媒：新決議將回答兩個重要問題

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
中共十九屆六中全會於11月8日在北京京西賓館召開。取自多維新聞
中共十九屆六中全會於11月8日在北京京西賓館召開。取自多維新聞

中共十九屆六中全會於11月8日在北京京西賓館召開，會議將審議通過《關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》。中共官媒稱，決議將回答兩個重要問題，一是看清楚過去中共為什麼能夠成功，二是弄明白未來中共怎樣才能繼續成功。

據多維新聞報導，中共黨代會、大陸全國兩會雖然在北京人民大會堂舉行，但外表低調、氛圍神秘的京西賓館，才是真正作出幕後決策的地方。

報導指，位於北京市海淀區羊坊店路1號的京西賓館由解放軍總部直接控制，是大陸唯一不對外營業的大型內部賓館。在文革中最瘋狂的年代，京西賓館成為一大批老幹部躲避衝擊的藏身之所。文革結束後，作為黨政軍重要會議舉辦地的京西賓館，成為一系列重大決策部署的「誕生地」。

中共中央機關報人民日報、大陸官方通訊社新華社近日已接連刊登「新時代的關鍵選擇」系列報導、「習近平帶領百年大黨奮進新征程」特稿前瞻六中全會，回顧習近平「親自部署」的各項決策，也細數自十八大（即習上任以來），在習近平帶領下大陸取得的成就。

人民日報7日則聚焦軍改，稱習近平著眼於實現中華民族偉大復興的中國夢，圍繞實現中共在新時代的強軍目標，親自謀劃、部署、推動一系列重大戰略和重大決策，引領國防和軍隊現代化在關鍵時刻作出關鍵抉擇。比如，提出新時代中共的強軍思想、全面推進政治建軍等。

今日正式開幕的六中全會，一連四日的會期主要議程是，中共中央政治局向中央委員會報告工作，重點研究全面總結中共百年奮鬥的重大成就和歷史經驗問題。將審議通過《關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》。

對於這份中共百年史的第三份「歷史決議」，人民日報稱，將回答兩個重要問題：一是看清楚過去中共為什麼能夠成功，二是弄明白未來中共怎樣才能繼續成功。

中共 習近平 北京

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