港媒：台海正朝向「自我實現的戰爭預期」上演

近期台海局勢升溫，港媒評論指，雖然中美關係在拜登上任後開始有所回暖，但是中美台圍繞台灣問題展開的博弈對抗不僅沒有緩和，反而在持續緊張升級。評論認為，台海局勢正朝向「自我實現的戰爭預期」上演。

針對美中台三邊關係，香港01今刊評論指，今年以來，大陸已在台海區域進行了多場大規模軍事演習，針對性更強的小型演習每天都在進行。10月1日到4日期間，解放軍在四天之內出動了149架軍機進入台灣西南空域，最高一天達到56架。專家指出，這已不是一般軍事演習，而是帶有實戰意義的軍事演練，它意味著如果需要，解放軍隨時可把軍事演練轉化為作戰行動。

此外，評論提到，美方也多次在台灣問題上表明態度。拜登在回答媒體提問時首次明確表示「會協防台灣」。

評論說，台灣是這場賭局中最脆弱、同時也最緊張的一方。蔡英文在接受CNN採訪時證實有美軍在台協助台灣軍方訓練，她也許想以此來向台灣人民說明她領導的政府有得到美國保護的能力，展現與大陸對抗的決心，但此舉也將中美關係與台灣置於風險之中。

評論提到，但令人意外的是，在蔡證實這一消息後，除了大陸網民激烈反應，大陸官方對這一明顯突破底線的行為，卻一反常態沒有太過激烈回應。有熟悉北京涉台高層決策風格的人士指出，這種不正常的低調隱忍，一方面是中共不願在台灣問題上隨美台的節奏跳舞，一方面恰恰意味著北京憤怒的風暴正在迅速蓄積。

提到習近平，評論說，習敦厚、隱忍、有戰略定力，但是對侵犯底線的行為絕不容忍；他珍惜中美關係和兩岸和平，但不會因此而無限妥協犧牲國家核心利益；他和毛鄧一樣善於在戰略上謀定後動，一旦決定出手，不達目的就絕不罷休。

文章稱，現在，中美台都為在台海徹底攤牌做最壞打算，做軍事上突然爆發衝突的準備。兩岸民眾及國際主流媒體的涉台輿論對此充滿想像。衝突何時爆發，如何應對可能爆發的衝突，已成為中美台三地涉台輿論與國際媒體的最大關切。「台海局勢正在向中美台自我實現的戰爭預期上演。若形勢繼續發展下去，難保不會在未來某天，突然傳出台海開戰的消息。」