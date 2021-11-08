新華社：六中全會北京召開 習近平作工作報告

大陸官媒新華社今天發布，中共十九屆中央委員會第六次全體會議（六中全會）8日上午在北京召開。中共總書記習近平代表中央政治局向全會作工作報告，並就「關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議（討論稿）」向全會作了說明。

中共十九屆六中全會料將審議通過「關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議」，這是中共黨史上繼一九四五年和一九八一年後第三個「歷史決議」。這份歷史決議將突顯中共總書記習近平的功績，使其與毛澤東、鄧小平看齊，為中共廿大後繼續掌權鋪路。

法新社報導，習近平在六中全會上將為他的長期執政定下基調。會中將會通過中共歷史上第3個「歷史決議」，同時象徵「習近平的權威是無可爭議的」。這次會議將為明年舉行的中共20大鋪路。