清大傳遭中共滲透 國安局：有所掌握 陸缺半導體人才

有關媒體報導台灣的清華大學傳出遭中國大陸組織滲透、攬才，國安局副局長陳進廣今在立法院表示，有所掌握，並稱中國大陸非常缺乏半導體相關科技人才。

媒體報導指出，國安單位掌握，台灣的清華大學校友會與中國廈門市政府、北京清華大學共設「清華海峽研究院」，在未經官方許可下，違法於新竹清大校內設立「清華海峽研究院新竹辦公室」，為其總部在台從事技術研發、攬才、投資等業務，涉違反兩岸人民關係條例。

立法院外交及國防委員會今天邀請外交部、國安局、經濟部、行政院經貿談判辦公室、農委會等單位，就「推動我國加入CPTPP進度、產業衝擊評估及因應對策」報告並備質詢，國安局由副局長陳進廣代表報告。

立委趙天麟、王定宇皆關切相關報導，陳進廣指出，這個案子國安局、各國安單位及相關情治部門都有所掌握；趙天麟追問，清大是否依法申報成立此辦公室？陳進廣回應，這是教育部業務，但確實有沒按照程序處理的問題。

陳進廣並說，中國大陸現在非常缺乏有關半導體相關科技人才，目前至少就有60萬人以上的人才缺口。