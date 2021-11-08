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中共祭懲戒台獨名單 邱太三：凸顯心虛、不民主

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
陸委會主委邱太三。報系資料照
陸委會主委邱太三。報系資料照

大陸國台辦5日點名行政院長蘇貞昌等三人是「台獨頑固分子」，將採取必要懲戒措施，引發朝野議論。對此，陸委會主委邱太三8日在立法院備詢前受訪表示，所謂「清單」凸顯對岸的心虛，也表示大陸並非一個民主、自由、多元的社會。

至於陸軍退將夏瀛洲稱，共機現身台灣西南空域是在「自己國土」，完全有權巡邏，引起是否終止其退休俸的討論，邱太三回應說，會依照相關的法令來做相應的處理。

立法院內政委員會8日審查陸委會、海基會111年度預算，陸委會主委邱太三、海基會秘書長詹志宏出席備詢並做業務報告。邱太三表示，中共對台「反獨促統」目標一貫，近期更不斷加大軍事侵擾、促融統戰，威脅我方接受矮化的主張與未來發展。

邱太三說，我政府致力維護台海現狀、堅定自我防衛，不冒進、不妥協，將持續檢視兩岸條例等規範，維護國家安全利益，譬如強化涉及核心關鍵技術人員赴陸規範、防範陸方挖角我高科技人才和嚴審強化管理陸資等；同時，衡酌防疫需求調整措施，維護有序交流，並因應港澳情勢變化，維持駐港澳機構運作。

對於未來工作方向，邱太三表示，兩岸關係發展深受雙方內外部情勢和美中戰略競爭影響，近日中共將提出凸顯習近平領導地位的第三份歷史決議，以鋪陳其明年「二十大」連任，研判將持續操作「複合式」對台施壓策略，將持續關注中共動向及區域情勢變化，妥慎評估應處。

至於金門小三通重啟議題，邱太三備詢前受訪表示，政府會就防疫量能和金門醫院的醫療措施，進行綜合研判；對於清華大學被媒體報導遭中共滲透，協助中資企業挖腳，邱太三回應，陸委會在今年8月、10月時，就已收到相關訊息，會協請教育部轉請清華大學進行了解，並協助校方釐清，若確有違法違規情況，也會依照兩岸人民關係條例進行處理。

就中共的台獨懲戒清單，邱太三還說，台灣任何和平的政治主張都是被尊重的，陸方應該也要思考，這樣的作為，事實上是嚴重背離兩岸人民的認知跟情感，也顯現他（大陸）對自己的制度沒有信心。

邱太三 中共 陸委會

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