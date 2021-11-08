中共六中全會今開幕 決議料突出習執政成果

為期四天的中共十九屆六中全會今天將在北京開幕，三百六十多名中央委員、中央候補委員昨已齊聚北京。會議將通過中共歷史上第三個「歷史決議」，預料將大書特書「中國特色社會主義新時代」，也就是中共總書記習近平執政九年來成績。外媒分析，此舉有助習在中共二十大之前鞏固權力，進一步提升其歷史地位。

據星島日報，六中全會的重頭戲是審議《關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》。會議之前，人民日報、新華社接連刊登「新時代的關鍵選擇」系列報導、「習近平帶領百年大黨奮進新征程」特稿，不但回顧習近平「親自部署」的各項決策，也細數習執政九年以來取得的成就。新華社特稿更評價習是「眾望所歸的領導核心」「繼往開來的領航人」。

中共過去有兩次中央全會通過的歷史決議：一九四五年中共六屆七中全會通過《關於若干歷史問題的決議》，對建黨以來左傾和右傾錯誤作出批判；以及一九八一年十一屆六中全會通過《關於建國以來黨的若干歷史問題的決議》，總結一九四九年以後反右、大躍進、文革等政治運動的教訓。

這次會議通過的第三個「歷史決議」，主題是「重大成就和歷史經驗」。建黨百年之際官方推出的新版《中國共產黨簡史》共五百三十一頁，「中國特色社會主義進入新時代」共一百四十六頁，約占全書四分一，預料習近平執政這九年將在《決議》中被凸顯。

法新社報導，習近平在六中全會上將為他的長期執政定下基調。會中將會通過中共歷史上第三個「歷史決議」，同時象徵「習近平的權威是無可爭議的」。這次會議將為明年舉行的中共二十大鋪路。一般預料，習近平將在二十大邁入第三任期，成為自毛澤東以來，中國最強大領導人的地位。

報導引述哈佛大學中國問題專家賽契（Anthony Saich）分析，這次決議將與前兩次不同，不會象徵與過去切割，「相反的，它將表明習近平是建黨以來歷史進程的自然繼承人，有資格領導新時代」

北京政治學者吳強則指出，通過這次的決議意味著 「習近平的權威是無可爭議的」。