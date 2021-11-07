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馮客揭秘1958-1962年 中共建黨百年最不願碰觸的歷史

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
香港大學人文學院講座教授馮客的《毛澤東的大饑荒：中國浩劫史1958-1962》全新中譯本，已由聯經出版公司發行。
香港大學人文學院講座教授馮客的《毛澤東的大饑荒：中國浩劫史1958-1962》全新中譯本，已由聯經出版公司發行。

今年7月1日中共百年黨慶上，中共中央總書記習近平發表講話時，九次提到了「以史為鑒」。然而，在中共百年黨史中，有些片段、有些事件，依然是中共官方極不願提及和面對的，「大躍進」後1958年至1962年那段歷史就是其中之一。

關於這幾年中國大陸究竟發生了什麼？今年初由中共黨史出版社發行的新版「中國共產黨簡史」，僅以「黨和人民面臨新中國成立以來前所未有的嚴重經濟困難」等短短數語輕輕帶過。

已退休的新華社高級記者楊繼繩早年在《墓碑—中國六十年代大饑荒紀實》一書中，根據大陸官方公布的資料所得出的結論是，1958年到1962年，中國大陸有3,600萬人死於饑荒。

而根據香港大學人文學院講座教授馮客（Frank Dikotter）的研究，1958年至1962年，中國大陸至少有4,500萬人「非正常死亡」。

馮客耗時數年，從多個中共檔案館查閱一千多件檔案材料，包括：中共黨內高層會議紀錄、未經修改的中共重要領導人的重要講話、各種官方調查報告、地方領導人認罪書、民眾檢舉信等，所完成的《毛澤東的大饑荒：中國浩劫史1958-1962》全新中譯本，日前由聯經出版公司發行。

在這本書的前言，馮客一開始就說，「1958至1962年，中國變成了人間煉獄」。他形容，這場由毛澤東一手製造的人為大饑荒，是「中國歷史上最大的一場浩劫」。

除剖析大饑荒發生的原因，馮客還描繪了當時中共為實現毛澤東心目中的烏托邦，快速扭轉中國落後的經濟面貌，讓工農業產量大幅增加，在「大躍進」期間種種瘋狂作為，以及最終如何導致中國大陸整個社會經濟體系陷入近乎崩潰的狀態。

《毛澤東的大饑荒：中國浩劫史1958-1962》還揭露在毛澤東一人獨裁下，整個中國萬馬齊喑，官場上幾乎無人敢說出大饑荒下人民群眾悲慘處境的真相。

馮客說，「因為官員無需對老百姓負責，只須討好上級，所以他們更熱衷於宏大而浮華的政績工程，以便給上級留下治理有方的虛假印象」。

即便是周恩來這樣層級的人，馮客形容，他在「大躍進」中，「用盡全身解數來取悅自己的主人，並縱容毛為所欲為」。

馮客在書裡還讓人見識到，在大饑荒之下，人們如何如螻蟻般卑微地活著，以及飢餓與死亡的陰影可以將人性扭曲成什麼樣的狀態。

因為營養不良，當時許多人都患有水腫病。「得了水腫病的人被棍子一打，就有液體從毛孔裡滲出。欽縣那彭公社的盧景福就是這樣被一群人打得『水都流出來了』，公社黨委書記任忠光盛怒之下，又打了他20分鐘」。

馮客還指出，對於在大饑荒死掉的人最大的褻瀆，是將其屍體剁碎後當作肥料。「因為自己的孩子偷了幾顆蠶豆，鄧大明被民兵活活打死。不僅如此，他所在公社的黨委書記亶倪明竟然下令，把鄧大明的屍體割成塊、漚成肥料澆到南瓜田裡」。　

追求「中華民族偉大復興」的夢想，其實毛澤東當年就有。他原是想透過「大躍進」快速讓中國為超級大國。馮客表示，「『大躍進』本是為了追求物質的富足，結果卻導致人類歷史上最大規模的殺戮之一」。

究竟有多少人最終死於這場獨裁者的瘋狂政治運動之中？馮客說，這個問題永遠都不會有準確的答案。但透過《毛澤東的大饑荒：中國浩劫史1958-1962》，馮客試圖還原了這段人類最該引以為鑒的歷史。

中共 毛澤東

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