會見川普——馬雲和北京關系惡化的轉折點？

（德國之聲中文網）阿裡巴巴創始人馬雲去年10月在一次公開演講中批評中國監管體系後，基本就離開了公眾視野。他的商業帝國隨即也受到監管機構的嚴格審查，螞蟻集團370億美元的首次公開招股(IPO)也被叫停。中國網民一度將螞蟻金服戲稱為“馬已經服”。

路透社如今猜測，馬雲的遭遇也許與他曾在美國和當選總統特朗普高調會晤有關，因為馬雲沒有事先向中國政府報備這場會晤。該通訊社援引了四位接近阿裡巴巴公司的知情人士和一位北京政府的消息人士，並在報道中將馬雲稱為“飛得離太陽太近的中國億萬富翁”。

“負面轉折點”

2017年1月9日，馬雲在紐約的川普大廈與當選總統特朗普進行了一對一的會晤，討論的重點是幫助美國小企業觸達中國消費者，為美國創造100萬個就業崗位。路透社在本周五（11月5日）發表的報道中指出，據消息人士透露，這次高調會晤驚動了中國政府官員，他們是從馬雲在特朗普大廈回答記者提問時才和外界同時知道這一消息的。

其中兩位接近阿裡巴巴的消息人士告訴路透社，中國官員隨後告訴阿裡巴巴的政府關系團隊，中國政府對馬雲未經事先報批就與川普會面感到不滿。

馬雲和川普當年會面正值中美兩國關系緊張之際，此前川普在競選期間批評中國，指責中國造成了美國就業崗位流失。四位接近阿裡巴巴的人士透露，他們認為該次會面是馬雲和北京之間關系的一個負面轉折點。這些人士沒有進一步詳細說明想法。

堅持反壟斷

上個月馬雲現身西班牙馬洛卡島，這是他一年多來首次在海外露面。阿裡巴巴的市值在此行見報之後立刻躥升了420億美元。路透社援引股票經紀人稱，投資者將馬雲出國旅行視為中央放松對該集團審查的一個跡象。

中國政府一度收緊對該國互聯網巨頭的監管力度，阿裡巴巴只是其中一個例子。美聯社上個月總結道，這場以反壟斷和保護數據安全為名的打壓行動，始於2020年底，讓經歷了20年寬松管制下蓬勃發展的中國互聯網行業深受重創。投資者的不安已導致電子商務平台阿裡巴巴、游戲和社交媒體運營商騰訊和其他科技巨頭的總市值減少了1.3萬億美元。

北京表示，反壟斷執法將是2021-2025年發展綱要中的一個優先事項，強調競爭將有助於創造就業機會和提高國民生活水平。 商界人士、法律人士和經濟學家認為，即使經濟增長受到影響，習近平領導的中共政權似乎也會堅持這一方針。

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