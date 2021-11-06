中共六中全會下周召開 或將打造習近平「自然繼承人」

（德國之聲中文網）作為世界上人口最多國家的權威領導，中國國家主席習近平將在下周的一次重要高層會議上為他的長期執政定下基調。

從周一至周四（11月8日至11日），中共中央委員會大約400名成員將在北京舉行中共“六中全會”。

這次會議將為明年秋天舉行的中共二十大鋪平道路。人們普遍預期，習近平將在二十大獲得第三個任期，鞏固他作為毛澤東以來中國最強大領導人的地位。

據官方通訊社新華社報道，下周的六中全會將審議《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》。分析人士稱，這將是中共歷史上第三個此類決議，有助於習近平在關鍵的二十大之前通過確認中共成就來鞏固其權力。

像所有中共最高層會議一樣，這次會議將閉門舉行，大多數關鍵決定都已提前做出。

中共的政治會議都是高度程式化，公開反對官方路線的情況極為罕見。

中共政權的“自然繼承人“

《決議》內容尚未全文公布，但是跟前兩次《決議》一樣，都在關鍵時間點通過。

第一個決議於1945年通過，幫助毛澤東在奪取政權的四年前鞏固了領導權威。

第二個決議於1981年通過，承認了毛澤東的 "錯誤"，幫助鄧小平啟動了經濟改革。

哈佛大學中國問題專家政賽奇（Anthony Saich）告訴法新社，與前兩次不同，習近平的這次決議不會標志著與過去的分裂。

賽奇說，“相反，它將表明習近平是建黨以來歷史進程的自然繼承人，有資格領導'新時代'”，"目的是鞏固習近平作為中共'光輝歷史'的自然繼承人。"

賽奇還說，跟鄧小平時期的決議相比，這次決議可能標志著歷史的倒退，因為它將減少對1949-1976年毛澤東時代的批評。

在毛澤東的統治下，中國數千萬人在“大躍進”時期餓死。隨後，他發動了“文革”，導致全國性的暴力和混亂，給中國造成巨大的創傷。

在鄧小平的領導下，中共承諾避免重蹈毛澤東個人崇拜的覆轍——其目的只是為了確保其統治的連續性。

無可爭議的領導權威

持不同政見的政治學者吳強因其研究失去了在清華大學的教職，他認為這次決議的通過將意味著 "習近平的權威是無可爭議的"。

吳強還認為，這次全會將鞏固中國回到"有控制的計劃經濟 "的道路——正如習近平正在推動的對中國從科技到房地產等行業的大型企業的監管。

這次全會議程也可能會包含台灣問題——台灣認為自己是一個主權國家，但是北京宣稱它是中國領土的一部分。

總部設在華盛頓的外交關系協會中國研究專家明克勝（Carl Minzner）表示，無論下周的會議如何，習近平無可爭議的權威都不是問題。他對法新社記者說："核心問題是：他可能會走多遠？"

"決議的用詞和內容可能會對習近平的自我形象期許有一些暗示，"明克勝說，"是與毛澤東和鄧小平並列，還是僅僅與毛澤東平起平坐？"

（法新社）

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