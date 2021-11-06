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港浸會大學新生得上國安課 現場有監視與不明人士攝影

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
香港現正加強國安教育。圖／香港大公報
香港現正加強國安教育。圖／香港大公報

香港浸會大學今年起開設國安教育課程，要求入學新生都要上課。據外媒報導，上課的教授有監視器，以及不明人士在現場拍攝，而浸會大學還未回應。

據路透報導，有上課的學生表示，教室裡至少有一台監視器，並有一名身分不明的攝影師拍照。而兩小時的課堂中，上課講師表示，「港版國安法具有威懾力、一旦違反會被嚴懲」。

課堂上學生必須要回答20題選擇題，分辨題目中的人物觸犯哪一條港版國安法的條文。

據指出，其中一題問及，如果有人透過即時通訊軟件，要求群組成員堵塞鐵路以阻止市民上班、逼使政府落實立法會普選，是觸犯甚麼罪行？答案選項包括「煽動分裂」、「顛覆」、「恐怖主義」和「勾結外國勢力」。

香港教育局表示，大學國安教育是法定責任，大學運作除了要遵守法律，亦要符合學生與社會利益。現時大學依然享有自主權和學術自由。國安教育課程由大學設計和執行，香港教育局將在有需要時會提供協助。而浸會大學暫時未對此作出回應。

港版國安法 香港 監視器

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