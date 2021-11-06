【即時短評】制裁令 北京又成民進黨助選員

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
大陸國台辦發言人朱鳳蓮。 記者賴錦宏／攝影
大陸國台辦發言人朱鳳蓮。 記者賴錦宏／攝影

「刪Ｑ」戰敗，綠營續戰四大公投盼止血之際，國台辦給民進黨捎來了「大禮」，直接點名我三政要禁止入境中港澳。大陸欲透過政治動作干預我國政治走向行之有年，但翻開歷史就不難發現，結果往往適得其反，造成反效果。

一九九六年首次總統直選，中共當時發起飛彈危機恫嚇，但此舉反而凝聚了台灣民氣，李登輝更以過半的得票率連任總統成功。二〇一九年初，習近平的一國兩制談話，以及對對香港反送中強硬表態，更成了連任氣勢低迷蔡政府的轉捩點，習近平更被許多人視為蔡英文連任成功首要功臣。時至今日，「抗中牌」成了民進黨萬用招，選舉用、反罷免用、宣傳公投也用，不怕中共恫嚇，只怕自己未列榜上。

這回中共再點名「台獨頑劣份子」，甚至株連家屬，強度前所未聞。民進黨卻樂了，不僅綠委喊也想被列入清單，當事人蘇、游更直言感覺光榮。

蔡政府操作四大公投是「抗中保台」，已經是現在進行式，國台辦此番言論形同催化劑，勢必只會讓綠營欲導向的意識形態戰爭效果更強，為公投結果投下變數。尤其被點名者，成為「抗中保台」的代言人，今後在台可能更具政治光環。

國台辦制裁令並非毫無脈絡可循，中共明年將舉行廿大，權力更迭之際欲以外部衝突化解內部矛盾；而蔡政府接下來則可能順勢借力使力，將其轉換為對內處理公投之能量。雙方為了維繫各自政權的政治利益，玩得都是同一招，操作民粹，「兩岸一家親」莫過於此。

但如此中共、民進黨各取所需的結果，造成兩岸局勢越來越僵是擺在眼前的事實。處在緊張局勢如同拉橡皮筋，高張力久了會疲乏，也隨之增加橡皮筋斷裂風險，這顯然並非兩岸人民之福。

公投 中共 民進黨

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