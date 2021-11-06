中國公安部前副部長孫力軍被正式逮捕

（德國之聲中文網）中國最高人民檢察院周五（11月5日）通報：日前，最高人民檢察院依法以涉嫌受賄罪對公安部原黨委委員、副部長孫力軍作出逮捕決定。該案正在進一步辦理中。

一個多月前，中央紀委國家監委網站通報，孫力軍嚴重違紀違法被開除黨籍和公職。通報中出現了"從未真正樹立理想信念"、"政治野心極度膨脹，政治品質極為惡劣，權力觀、政績觀極度扭曲"、"成伙作勢控制要害部門"等罕見表述，並稱其"狂妄自大，恣意妄為，大搞特權，在抗擊新冠肺炎疫情一線擅離職守，私藏私放大量涉密材料，長期搞迷信活動；使用公安偵查手段對抗組織審查。"

針對這些嚴厲的政治指控，中國戰略分析智庫研究員兼中國戰略分析雜志共同主編鄧聿文認為，這透露出中國國家領導人習近平對整個警察隊伍還不能完全掌控在自己信得過人的手裡的某種焦慮。鄧聿文在給德國之聲的客座評論中寫道："考慮到孫只是一個副部級官員，這種嚴重政治指控的目的只有一個，即預防全國的公安系統再出現像孫這種兩面人，他們即使只有極少數，產生的破壞作用也絕不能等閒視之。"

突然落馬

公開資料顯示。今年52歲的孫力軍是山東青島人，1997年12月加入中共，一路從上海市衛生局外事處翻譯升任至上海市人民政府外事辦公室副主任。隨後他加入國安體系，2017年12月，他被任命為公安部下屬的港澳台辦公室主任。2018年3月28日，任公安部黨委委員、副部長。

2020年2月中國疫情爆發後，孫力軍曾以中央指導組成員身分，前往武漢督導疫情防治工作。但是兩個多月後，中央紀委國家監委網站突然宣布，孫力軍涉嫌嚴重違紀違法，正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

如今孫力軍被正式逮捕正值中共十九屆六中全會召開前夕。該會議定於2021年11月8日至11日在北京舉行，中共中央政治局主持會議。路透社認為，在這場閉門會議上，習近平預計將通過一項決議，以鞏固他的權威和個人定位，並加強他從明年開始的第三個任期。

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