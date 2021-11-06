彭博社：央企正權衡是否報價收購《南華早報》

（德國之聲中文網）彭博社周五援引消息人士稱，隸屬於中國財政部的文化央企紫荊文化（香港）集團，對於從阿裡巴巴集團手中收購香港老牌報紙《南華早報》感興趣。

創刊於1903年的《南華早報》已經有118年歷史，是香港銷量最高的英語收費報紙。

彭博社報道稱，紫荊文化集團目前正權衡是否發出收購提議，將《南華早報》納入其媒體資產中。

據中國媒體今年6月報道，紫荊文化如今成為鳳凰衛視的第一大股東。當時的報道指出，紫荊文化是中國財政部100%控股，總部在香港，是一家文化央企，行政級別為副部級，資產上千億港元。

彭博社11月5日的報道也表示，其他由國家支持的實體也可能尋求收購《南華早報》，並補充說，收購交易不一定會發生。

阿裡巴巴2015年收購了南華早報集團。這在當時引起了很大爭議，被認為是一起政治高度敏感的收購案，讓人擔心這份報紙是否會采取親中立場、影響新聞自由。

美媒《華爾街日報》2021年3月援引消息人士報道稱，中國政府要求阿裡巴巴出售旗下媒體業務，原因是北京愈發擔心科技巨頭阿裡巴巴有左右中國國內輿論的能力。

隨後，彭博社也引述知情人士報道稱，中國政府要求阿裡巴巴出售包括《南華早報》在內的部分媒體資產。知情人士稱，北京早在2020年的幾次會議上就對阿裡巴巴參股媒體表達了疑慮。

阿裡巴巴的創始人馬雲在2020年批評中國金融監管機構後受到抨擊，隨後阿裡巴巴集團面臨來自中國當局反壟斷調查等方面的壓力。馬雲開始保持低調、鮮少露面。不過近日，馬雲現身香港，與商業伙伴會面。

據中國媒體《網易科技》10月12日引述消息人士說，阿裡巴巴旗下的螞蟻集團已經賣出了其持有的財新傳媒全部股份。一些報道將這個動作與中國發改委此前的公告相聯系，其中提到，"非公有資本不得從事新聞采編播發業務，不得投資設立和經營新聞機構"。

（路透社，彭博社等）

© 2021年 德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】