我三高官被陸列為台獨懲戒 陸委會：將適時反制

大陸國台辦今日宣佈將對行政院長蘇貞昌、立法院游錫堃、外交部長吳釗燮等「台獨」實施懲戒。陸委會回應，研議適時採取必要反制與防範措施，審視兩岸交流與政治干預企業可能的影響，修法規以確保國安與民眾安全。

國台辦今日稍早日證實，大陸將依法對清單在列的「台獨」頑固分子實施懲戒，禁止其本人及家屬進入大陸和香港、澳門特別行政區，限制其關聯機構與大陸有關組織、個人進行合作，絕不允許其關聯企業和金主在大陸謀利，以及採取其它必要的懲戒措施。

而現今被點名的有蘇貞昌、游錫堃、吳釗燮。

陸委會今日正告北京當局，台灣是民主法治社會，更非對岸管轄，我方不接受專制威權的恫嚇威脅，倘對岸不顧兩岸關係、意圖破壞我民主自由、製造對立不安，我政府勢將採取必要反制作為，以保障民眾安全福祉，中共方面則必須要為可能後果自負其責。

陸委會強調，行政院長等官員維護國家主權民主及台海和平擔當作為，受到各界肯定與尊敬。中共近期以來除了對台武力威脅、升高情勢緊張，又操作清單等破壞兩岸關係，這種企圖製造寒蟬效應的惡劣與不友善行徑，終極目標就在打擊與其立場相左人士向其政治主張屈服，早已引發國際社會反感，台灣人民更已看清、絕不會妥協。

陸委會指出，政府將針對中共對台惡意舉措等事態發展，研議適時採取必要反制與防範措施，同時審慎檢視兩岸交流合作及其以政治干預企業經營的可能影響，研修相關應對法制規範，以確保國家安全與民眾權益。

陸委會最後指，我政府仍將積極與國際社會合作，揭露中共侵犯台灣、打壓民主體制行徑，並共同遏制其蠻橫作為。