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王岐山：中國將繼續擴大高水準對外開放 與各國享機遇

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸國家副主席王岐山5日表示，中國將繼續擴大高水準對外開放，與世界各國共享中國機遇。（圖／取自新華網）
大陸國家副主席王岐山5日表示，中國將繼續擴大高水準對外開放，與世界各國共享中國機遇。（圖／取自新華網）

大陸國家副主席王岐山5日在中國加入世界貿易組織20周年高層論壇上致辭表示，中國將繼續擴大高水準對外開放，與世界各國共享中國機遇，他提出三點：堅定不移擴大開放、堅定維護多邊貿易體制，以及努力促進世界開放合作，繼續深化區域與雙邊經貿合作。

新華社報導，王岐山5日在上海出席中國加入世界貿易組織20周年高層論壇，他在論壇上致辭指出，習近平主席在第四屆中國國際進口博覽會開幕式上發表的主旨演講，全面總結了中國加入世界貿易組織20年來的成就，對維護真正的多邊主義提出了中國主張，宣布了下一步中國擴大高水準開放的一系列舉措。

他說，習近平主席的重要講話，展現了中國對外開放的決心，指明了中國開放合作的方向，必將對世界凝聚發展共識、促進互利共贏產生重要影響。

王岐山表示，當今世界經濟深度融合，各國利益更加緊密。在更大範圍、更高水準上參加國際經濟合作和競爭，是中國共產黨和中國政府踐行以人民為中心的發展思想，抓住機遇、應對變局的戰略選擇。

他提出，中國將繼續擴大高水準對外開放，與世界各國共享中國機遇，共建人類命運共同體，第一，堅定不移擴大開放，持續營造內外資企業一視同仁、公平競爭的市場環境，為各國企業分享中國市場、中國機遇創造更好條件。

第二，堅定維護多邊貿易體制，以建設性姿態推動世界貿易組織改革朝著正確方向發展，支持世界貿易組織在國際經濟治理中發揮更積極的作用，提高發展中國家在多邊貿易體制中的代表性和發言權，踐行真正的多邊主義。

第三，努力促進世界開放合作，繼續深化區域與雙邊經貿合作，商簽更多高標準自貿協定，積極參與聯合國等機制合作。盡己所能向國際社會提供防疫物資和疫苗，助力各國盡快戰勝疫情、恢復經濟。

王岐山4日還出席了第四屆進博會開幕式並巡視企業展。

王岐山 習近平

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