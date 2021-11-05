美支持台灣入聯合國 國台辦：美打台灣牌無所不用其極

針對美國官員近日支持台灣參與聯合國，美政府曾公開表示「不支持台灣參與僅限主權國家參加的國際組織」，但現在卻鼓吹聯合國其他成員和美國一起支持台灣參與聯合國。大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，美方近期說法，嚴重違反國際關係基本準則，嚴重違背一中原則和中美三個聯合公報，是美方在國際上一再失信的又一表現。

朱鳳蓮表示，聯合國是由主權國家組成的政府間國際組織。台灣是中國的一部分不是主權國家，理所當然不能成為聯合國成員，也不能成為包括世界衛生組織等在內的聯合國下屬專門機構的成員。這是國際社會共識，不是美國有些人想否認就能否認的。

朱鳳蓮指出，50年前，第26屆聯大以壓倒性多數通過第2758號決議，同時也否決了美國等國當時提出的所謂「雙重代表權」提案。美國重翻舊賬，重提錯誤，分明是在挑戰國際社會共識，把自己擺到聯合國大多數成員的對立面。

聯大2758 號決議從政治上、法律上和程序上明確、徹底解決中國在聯合國的代表權問題。「中華人民共和國」是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國一個部分。根本不存在所謂「台灣參與聯合國」問題。聯合國系統、其下屬各專門機構、聯合國秘書處等任何涉及中國台灣地區的事務，均應遵循一個中國原則和聯合國大會2758號決議。世界衛生組織、國際民航組織等相關國際機構也都通過決議等法律形式確認了這一根本原則。其根本就是一個中國原則。

朱鳳蓮稱，美國政府曾多次表示，「不支持台灣參與僅限主權國家參加的國際組織」。美方近期的有關說法,嚴重違反國際關係基本準則，嚴重違背一個中國原則和中美三個聯合公報規定，也嚴重違背美方一貫承諾，不僅向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號，而且也是美方在國際上一再失信的又一表現。

她最後結論，敦促美國政府停止任何形式支持慫恿「台獨」的言論，以實際行動恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定。企圖攻擊聯大2758 號決議、炒作所謂「台灣參與聯合國」問題，只會暴露美方一些人無視國際公理和國家信譽打「台灣牌」無所不用其極的醜陋一面。奉勸民進黨當局放棄「倚美謀獨」、「倚外謀獨」的幻想。任何以破壞一個中國原則、分裂國家為目的的行徑，都只能以失敗告終。