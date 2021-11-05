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習拜會上宣布重開領事館？ 大陸外交部回應

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
大陸外交部發言人汪文斌。中新社
大陸外交部發言人汪文斌。中新社

針對習拜線上會議，雙方可能會宣布重開領事館與簽證放寬等緩和雙邊緊張關係的政策，大陸外交部發言人汪文斌5日回應稱，希望美方糾正錯誤，同中方相向而行，推動中美關係儘早重回穩定發展的正確軌道。

針對習拜線上會議的相關問題，在今日的大陸外交部記者會上，汪文斌作上述回應。

汪文斌說，「我注意到美國媒體有關的猜測性報導，目前沒有可以提供的消息。」

他強調，美國上屆政府單方面挑起很多事端，嚴重破壞了中美關係，中方已經做出正當必要的反應。中方希望美方糾正錯誤，同中方相向而行，推動中美關係儘早重回穩定發展的正確軌道。

據外媒Politico報導，美國總統拜登和大陸國家主席習近平將在線上峰會上，針對重開領事館和放鬆簽證限制等問題上達成共識，不過峰會日期和議程尚未確定。

美國 汪文斌

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