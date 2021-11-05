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流亡港人羅冠聰出新書 警示「別把自由民主視為理所當然」

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
流亡英國的香港前立法會議員羅冠聰。圖／取自羅冠聰FB
流亡英國的香港前立法會議員羅冠聰。圖／取自羅冠聰FB

流亡英國的香港前立法會議員羅冠聰近期在英國出書《自由─我們如何失去，我們如何奮戰重奪》。這本書從他的個人經驗出發，道出香港的自由如何在中共高壓下陷落，警醒「不要把自由民主視為理所當然」。

據自由亞洲電台報導，羅冠聰在「港版國安法」實施前夕流亡英國，除了頻繁在國際間遊說，他還將精力放在寫書上。

羅冠聰指出，香港曾是亞洲最自由的城市，但在沒有民主的保護下，以驚人速度陷落。自由的代價是永恆的警覺，也需要社會各方去捍衛，民主就是其中之一。香港在沒有民主保護下，很多自由都以驚人速度被侵蝕，包括表達的自由、新聞自由、集會自由，甚至法治。

羅冠聰形容，全球正面對民主倒退、極權主義崛起，而香港正是當中的典型例子。他寄望新書可以喚醒國際讀者，呼籲年輕人切勿放棄對自由和民主的追求，也不要將它們視為理所當然。

羅冠聰也談到流亡期間，仍躲不掉中國的長臂管轄，他曾經在一場活動中發言，但因主辦單位被中國投資者威脅而告吹。他也盼歐洲減少對中國的經濟依賴。

對於昔日的戰友深陷入獄，羅冠聰坦言，他有感到愧疚，但「不是因為我覺得自己做了壞事，而是我們很多人都在為同樣的理想和信念奮鬥，我們都在承受不同的苦難。」他說，唯一可以做的是盡其所能，做力所能及的事，為這場運動作更多貢獻，努力鋪平回家的路，鋪平他們離開監獄的路。

而羅冠聰也說，他從離開香港之後就沒有與家人聯繫，他說，「他們可以過好自己的生活」。

羅冠聰的新書可能無法在香港出版，但他在這本書首頁寫著，將此書獻給香港人：「這本書，獻給所有為爭取自由走上街頭的香港人。他們的犧牲，特別是那些為追求民主而被囚禁的朋友的犧牲，不應被遺忘。」

香港 羅冠聰

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