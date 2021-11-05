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港媒：六中全會將確立「三段論」 凸顯習地位

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
中共總書記習近平。新華社
中共總書記習近平。新華社

中共十九屆六中全會8日至11日召開，中共中央政治局此前宣布會審議「關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議」。北京知情人士指出，新的決議將首次確立毛、鄧江胡及習的中共百年「三段論」劃分，突出習近平的功績，為二十大習近平繼續接掌中國大陸掃清障礙。

據香港明報報導，這將是中共黨史上繼1945年和1981年後第三個「歷史決議」。中共1945年的「關於若干歷史問題的決議」和1981年的「關於建國以來黨的若干歷史問題的決議」，均具重要政治分量，是黨內路線的分水嶺，確立了毛、鄧在中共內部的領導核心地位。不過這次決議較之前解決「歷史問題」相比，側重總結「重大成就和歷史經驗」。

報導指出，會議預告「研判歷史」，猜測將以總結中共十八大後中共的治國理政經驗為重點，包含在反腐、軍改、脫貧等取得的成就，為即將於明年召開的中共二十大作鋪墊。

報導引述北京知情人士表示，新的決議除了鞏固習近平自十八大以來的功績，更將為其在二十大繼續連任中共總書記鋪平道路。從2018年修憲後，已為國家主席多次連任掃清憲制阻礙，而新的決議，將確立習近平在中共百年的歷史定位。

外傳中共百年「三段論」的說法，指江澤民、胡錦濤屬於過渡階段，貫穿百年的三大領袖分別是毛澤東、鄧小平及習近平。知情人士稱，新的決議在徵求意見過程中，給予江胡很高的肯定，但將二人列入鄧小平政治遺產的餘緒。而習近平則成為開創新時代的第三位黨魁。

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