美國協防台灣？鳳凰網：不會，但不排除對台軍售有突破

美國參謀首長聯席會議主席密利周三在被問到美國是否有能力「保衛台灣」時表示，美國「絕對有能力」做到這一點。大陸環球時報對此發表社評回酸：「這話好空」。鳳凰網則分析包括美國總統拜登在內的七名美國現任及前任官員相關談話指出：美國不會協防台灣，但不排除在對台軍售方面有突破性動作。

鳳凰網分析的七名美國前後任官員為：拜登、美國國務卿布林肯、白宮國安顧問蘇利文、美國前國務卿季辛吉、美國國防部長奧斯丁、美國參謀首長聯席會議主席密利，以及美國前國防部長卡特。

針對拜登表示美國會防衛台灣的談話，鳳凰網指出，美國威爾遜中心季辛吉中美關係研究所主任戴博（Robert Daly）認為，拜登應該是口誤。美國的「一中政策」並未改變，但內涵發生了很多變化，而且美國正致力於在「一中」框架內為台灣爭取更大的空間。

至於布林肯面對CNN逼問，三次都未明確回答美國是否會「保衛台灣」。對此，戴博認為，布林肯道破美國台灣政策的實質—美國的指導思想還是「一中政策」，但美國對「一中政策」的了解跟台灣比較靠近，就是「一中各表」。

蘇利文10月7日接受BBC採訪，在被問及美國是否準備採取軍事行動「保衛台灣」時則說：「讓我這麽說吧，我們現在就將採取行動，努力阻止那一天的到來。」

鳳凰網指出，今年7月9日，季辛吉在中美共同舉行的一場紀念活動上表示，他1971年對華訪問時，美方所承認的最重要的一點就是，中國人把台灣視為國家的一部分，世界上只有一個中國。

季辛吉稱，這是奠定中美關係的前提條件，美國承諾不會挑戰這一立場。50年後的今天，兩國都應該明白，這一兩國關係的前提條件依然有效，「甚至比當時更有效」。

而在拜登失言「協防台灣」後，10月22日，美國國防部長奧斯汀拒絕對拜登說法發表評論。他表示「就像我們多屆政府所做的那樣，我們將繼續向台灣提供其自衛所需的能力。」

密利3日出席一場論壇，在被問到中國是否準備在不遠的將來對台灣採取行動時說：「根據我對中國的分析，我不認為（大陸對台灣採取行動）可能在不遠的將來發生。」對於美國是否有能力「保衛台灣」？密利則說，「毫無疑問」。

鳳凰網稱，密利談話的意思就是，「美軍很強，有能力『保衛台灣』，但最好不是這兩年」。

至於美國前國防部長卡特2日參加蘭德公司舉行的線上研討會時則說，「我們不會在台灣海峽作戰，因為那裡就在他們（中國）旁邊。我們要在想打的地方打，在他們會輸的地方打。」

鳳凰網認為，綜合來看，美國高階官員對台表述已慢慢出現偏移。季辛吉時代認同的「戰略模糊」正被逐漸放棄，以價值觀外交為主導的民主黨政府有很強的動力給予台灣更高的承諾。但所有人，包括美軍將領都很清楚，美軍並沒有能力防衛台灣，貿然出手必將遭到「可恥的失敗」。

報導稱，因此，美國會死死抓住「台灣關係法」，繼續增強台灣的軍事能力，大陸尤其要警惕美國在高科技領域的戰略性對台軍售。