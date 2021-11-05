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林鄭：希望明年2月與香港與大陸有規模「通關」

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
香港特首林鄭月娥。中新網
香港特首林鄭月娥。中新網

香港特區行政長官林鄭月娥5日表示，港府希望明年2月，即粵港澳大灣區發展規劃綱要三周年時，能與大陸展開較有規模的「通關」，以讓香港能舉辦一些較大型的活動。

近日有關陸港將重啟「通關」的訊息不斷，據香港電台報導，林鄭月娥5日在一場論壇上說，明年是香港主權移交大陸25年，政制及內地事務局局長曾國衞已在籌備，希望明年舉辦一個非常大型，紀念粵港澳大灣區發展規劃綱要頒布三周年的論壇。

她並表示，香港社會期盼能與大陸「通關」，可以免檢疫回到中國大陸，昨天北京與港府已發出積極正面的訊息。雙方的討論和專家對接已得到良好進展，希望很快為香港居民帶來好消息。

林鄭月娥又說，免檢疫由大陸來港的措施已經順利落實，「回港易」已安排近30萬名香港居民回港，「來港易」亦已有超過1萬多名非香港居民，以免檢疫方式來港。

香港 林鄭月娥 北京

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