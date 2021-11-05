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港、陸談通關 大陸專家將先赴港視察
大陸與香港商討「通關」工作進入最後階段，據悉，大陸認為香港一些防控措施與大陸做法不同，因此將派員視察香港的檢測情況、閉環式管理，與機場措施等。
據星島日報報導，港府人員與大陸國家衛健委人員以影像方式做工作會議。據悉，這次會議主要由港方回應大陸專家早前的意見，以及大陸方面再提出希望港方跟進的細化措施。此外，會上重申，「港康碼」需要實名單記及載有用家住址。
有關「通關」首階段的配額及熔斷機制，雙方至目前仍未取得共識。香港給大陸的配額初步擬參考「來港易」及「回港易」的數字；大陸方面初步願以四位數字作為討論基礎，而兩地開放配額數字未必一樣。
熔斷機制方面，雙方專家正商討一套科學化計算準則，包括商討熔斷的確診個案數字，另外商討輸入個案、一代及二代感染應否予以計入熔斷機制等。
自2020年2月8日以來，香港與中國的跨境人員往來受阻已長達21個月，目前往返兩地最多需要隔離35天。從香港入境中國大陸需在酒店強制隔離14天以及居家隔離7天；從大陸入境香港，最多則需居家隔離14天。
嚴格的防疫隔離措施，導致陸港兩地人員往來大減。根據香港旅遊發展局的數據，2021年9月，從大陸入境香港的旅客人數僅6,960人。而在新冠疫情發生前的2019年9月，大陸入境旅客高達241萬人。
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