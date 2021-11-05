陸學者：蔡總統雙十講話是「赤裸裸地販賣兩國論」

隸屬於國台辦的「海峽兩岸關係研究中心」4日在北京召開涉台專家學者座談會，透過與會專家學者之名，再度批評蔡英文總統在今年雙十國慶談話中所提出的「四個堅持」，是赤裸裸地販賣「兩國論」，企圖改變台海現狀，在謀「獨」道路上邁出了危險一步。

據國台辦旗下的《中國台灣網》報導，這場座談會與會學者來自中國社科院台灣研究所和近代史所、全國台聯、全國台研會、人民大學、北京聯合大學、國際關係學院、廈門大學等單位。

報導稱，這場研討會「深入分析民進黨當局近期系列言論，揭露其謀『獨』挑釁的政治本質和嚴重危害，呼籲兩岸同胞堅決反對和遏制『台獨』。」

蔡總統在今年國慶演說中提出的「四個堅持」為：堅持自由民主的憲政體制；堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬；堅持主權不容侵犯併吞；堅持中華民國台灣的前途必須遵循全體台灣人民的意志。

蔡總統說，「這四個堅持是台灣人民給我們的底線，也是我們的最大公約數。」

《中國台灣網》指出，與會專家學者認為，蔡總統提出的「四個堅持」，核心是所謂兩岸「互不隸屬」，本質是要把台灣從中國分裂出去，讓台灣完全自外於中國，最終達到實現「台獨」的目標。

報導表示，這一論調是將前總統陳水扁的「一邊一國論」、李前總統的「特殊的國與國論」，以及民進黨的「台灣前途決議文」加以糅合，是赤裸裸地販賣「兩國論」，嚴重違背了兩岸關係的歷史、法理和現實，企圖改變台海現狀，在謀「獨」道路上邁出了危險一步。

對於蔡總統近日接受CNN專訪時關於兩岸關係的談話，《中國台灣網》指出，蔡總統一方面妄圖挾洋自重、以武謀「獨」，充當西方反華勢力遏制中國發展的「馬前卒」；另一方面又惺惺作態，製造願意與大陸對話的假象，推卸其造成台海形勢持續複雜嚴峻的責任，企圖誤導台灣民眾，欺騙國際社會。

報導並警告，民進黨當局「如果執迷不悟不收斂、不收手，只會把台灣同胞推向災難深淵」。專家學者還表示，對「台獨」頑固分子，大陸將「依法嚴懲，終身追責」。