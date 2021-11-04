歐洲議會代表團訪台 北京警告衝擊中歐關係

歐洲議會官方代表團於3至5日訪問台灣，大陸外交部發言人汪文斌4日回應，敦促歐方糾正錯誤，不要向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號，以免對中歐關係造成嚴重衝擊。

汪文斌還抨擊，台灣民進黨當局慣於打著「民主」、「人權」旗號粉飾其「台獨」分裂行徑，認為其謀獨之心是藏不住的，也改變不了「台灣是中國一部分」的鐵的事實，和「中國必然走向統一的大勢」。

汪文斌表示，中方對歐洲議會的個別議員訪台表示強烈不滿和堅決反對，已向歐方提出嚴正交涉。

歐洲議會「外國幹預歐盟民主程序特別委員會（INGE）」議員等代表團3至5日訪問台灣，並於4日上午獲總統蔡英文接見。蔡英文表示，這是歐洲議會歷史首次派官方代表團來訪，意義非凡，台灣願跟歐洲朋友深化夥伴關係，一起確保民主自由的生活方式。

INGE主席克斯曼表示，此次訪台是想傳達一個很簡單且清楚的訊息，「台灣並不孤單」，歐洲會與台灣站在同一陣線。

另就歐洲議會代表團3日拜會陸委會，陸委會發言人邱垂正4日說明，雙方就兩岸關係現況、我國對抗「複合式」威脅、外來滲透、假訊息、中共軍事威脅等議題做多面向廣泛意見交流。