快訊

震驚醫界！中山醫院前院長捲入陸籍女賣淫案 檢方漏夜偵訊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

歐洲議會代表團訪台 北京警告衝擊中歐關係

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
大陸外交部發言人汪文斌。 圖／路透社
大陸外交部發言人汪文斌。 圖／路透社

歐洲議會官方代表團於3至5日訪問台灣，大陸外交部發言人汪文斌4日回應，敦促歐方糾正錯誤，不要向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號，以免對中歐關係造成嚴重衝擊。

汪文斌還抨擊，台灣民進黨當局慣於打著「民主」、「人權」旗號粉飾其「台獨」分裂行徑，認為其謀獨之心是藏不住的，也改變不了「台灣是中國一部分」的鐵的事實，和「中國必然走向統一的大勢」。

汪文斌表示，中方對歐洲議會的個別議員訪台表示強烈不滿和堅決反對，已向歐方提出嚴正交涉。

歐洲議會「外國幹預歐盟民主程序特別委員會（INGE）」議員等代表團3至5日訪問台灣，並於4日上午獲總統蔡英文接見。蔡英文表示，這是歐洲議會歷史首次派官方代表團來訪，意義非凡，台灣願跟歐洲朋友深化夥伴關係，一起確保民主自由的生活方式。

INGE主席克斯曼表示，此次訪台是想傳達一個很簡單且清楚的訊息，「台灣並不孤單」，歐洲會與台灣站在同一陣線。

另就歐洲議會代表團3日拜會陸委會，陸委會發言人邱垂正4日說明，雙方就兩岸關係現況、我國對抗「複合式」威脅、外來滲透、假訊息、中共軍事威脅等議題做多面向廣泛意見交流。

汪文斌 台獨 蔡英文

延伸閱讀

中國回應歐洲議會團訪台：歐方應糾正錯誤

歐洲議會代表團訪問陸委會 談了這些問題

歐洲議會代表團見蔡英文 捷克議員：中國行為加速歐台合作

歐洲議員訪台北京暫未回應 中媒倡勿給焦點炒作

相關新聞

歐洲議會代表團訪台 北京警告衝擊中歐關係

歐洲議會官方代表團於3至5日訪問台灣，大陸外交部發言人汪文斌4日回應，敦促歐方糾正錯誤，不要向「台獨」分裂勢力發出任何錯...

香港中文大學畢業典禮 再現抗議學運

國安法實施後，沈寂已久的香港校園再現學運。香港中文大學今天舉行畢業典禮，出現抗議學生會遭校方接管的行動；還有畢業生以快閃...

中國成立「社會主義民主研究中心」 發展中式民主

中共總書記習近平近期在多個國內外場合上，大談具中國特色的所謂「全過程民主」，被視為與西方國家制度抗衡。在此之下，官方智庫...

大陸學者：對台獨頑固分子 將依法嚴懲終身追責

在蔡英文總統雙十談話和接受CNN專訪後，兩岸關係更加緊張，大陸學者稱，民進黨當局加緊勾連外部勢力不斷進行謀「獨」挑釁，是...

美國防部發布中國軍力報告 陸外交部斥：罔顧事實

美國國防部3日發布2021中國軍力報告，示警解放軍未來10年希望實現核能力的現代化、多樣化和擴張，評估在2030年前中方...

陸港兩地通關有譜 港澳辦：正有序推進

中國大陸與港府積極商討兩地通關。大陸國務院港澳辦今說，雙方正相向而行，兩地恢復「通關」的工作正有序推進。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。