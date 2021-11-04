美國防部發布中國軍力報告 陸外交部斥：罔顧事實

美國國防部3日發布2021中國軍力報告，示警解放軍未來10年希望實現核能力的現代化、多樣化和擴張，評估在2030年前中方可望取得1000枚核彈頭。大陸外交部4日駁斥，「罔顧事實、充滿偏見。美方藉報告炒作中國核威脅論，純屬操弄話術、混淆視聽的把戲，國際社會對此心知肚明。」

報告指出，中方也正在著手建造3座固體燃料洲際飛彈發射井，新建發射井可能達上百個。此外，報告稱，解放軍正在擴建所需的基礎設施，包含陸基、海基和機載等核武運載平台。

澎湃新聞報導，對此，大陸外交部發言人汪文斌於4日的例行記者會上批評，「美國國防部發布的這份報告同以往類似報告一樣，罔顧事實，充滿偏見。美方藉報告炒作中國核威脅論，純屬操弄話術、混淆視聽的把戲，國際社會對此心知肚明。」

他指出，事實上，美國才是全球最大的核威脅來源。根據有關國際智庫的數據顯示，截至2021年初，美國實際擁有5550枚核彈頭，美國擁有世界上最龐大、最先進的核武庫，卻還要投入上兆美元升級「三位一體」核力量，發展低當量核武器，降低核武器使用門檻。

汪文斌說，不僅如此，美國陸續退出「反導條約」、「中導條約」等軍控法律文書，持續推進部署全球反導系統，恢復陸基中導研發試驗，並謀求在歐洲和亞太地區部署（陸基中導），透過美英澳核潛艇合作，構建極具冷戰色彩的小圈子，美方此類舉動嚴重損害全球戰略穩定，破壞國際和平與安全。中方敦促美方切實承擔起核裁軍的特殊優先責任，繼續以可核查、不可逆和有法律約束力的方式，進一步大幅實質削減核武庫，維護全球戰略平衡與穩定。

汪文斌強調，中國始終堅定奉行自衛防禦的核戰略，積極主張最終全面禁止和徹底銷毀核武器，並一直將核力量規模限制在國家安全所需的最低水準。中國恪守在任何時候和任何情況下都不首先使用核武器的政策，明確承諾無條件不對無核武器國家和無核武器區使用或威脅使用核武器。任何國家只要不對中國使用核武器，都不會受到中國核武器的威脅。